Куман: «Я достоин работы в «Эвертоне», руководство полностью поддержало меня после поражения от «Лиона»

ммм....а где как бы в тексте слова из темы новости?
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что абсолютно подходит для своей нынешней работы. По словам специалиста, руководство клуба оказывало ему полную поддержку после домашнего поражения от «Лиона» (1:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.
«Ничего не поменялось. Конечно, мы контактируем с руководством каждый день, каждую неделю. Все, конечно, немного обеспокоены данной ситуацией, но это нормально», – сказал голландец.
После трех туров «ириски» располагаются на последнем месте в таблице группы Е, имея в своем активе всего одно очко.