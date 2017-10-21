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    Куман: «Я достоин работы в «Эвертоне», руководство полностью поддержало меня после поражения от «Лиона»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман заявил, что абсолютно подходит для своей нынешней работы. По словам специалиста, руководство клуба оказывало ему полную поддержку после домашнего поражения от «Лиона» (1:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

    «Ничего не поменялось. Конечно, мы контактируем с руководством каждый день, каждую неделю. Все, конечно, немного обеспокоены данной ситуацией, но это нормально», – сказал голландец.

    После трех туров «ириски» располагаются на последнем месте в таблице группы Е, имея в своем активе всего одно очко.

    Источник: Tribalfootball

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    21.10.2017 14:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 30 октября 2017, 16:06

      ммм....а где как бы в тексте слова из темы новости?

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