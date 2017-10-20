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  • Орлов: «Дриусси не показывает тот уровень, которого от него ждут»

Орлов: «Дриусси не показывает тот уровень, которого от него ждут»

20 октября 2017, 13:08
10

Телекомментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси в матче Лиги Европы против «Русенборга» (3:1).

Напомним, что аргентинский форвард был заменен на 62-минуте встречи.

«По Дриусси скажу, что он должен быть недоволен собой, а не заменой Манчини. Один раз мяч от него в штрафной отскочил метров на десять. А лучше бы на полметра, чтоб развернулся и забил. Претензии нужно предъявлять себе.

Дриусси пока не показывает тот уровень, которого от него ждут. Он пришел играть за большие деньги и должен отрабатывать контракт», — сказал Орлов.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Зенит Дриусси Себастьян Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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multi1984
1508494448
Я думал,что он пришёл играть за команду и проявить себя в еврокубках,чтоб попасть в списки скаутов. Оказывается Орлов его контракт знает и там прописано-играть только ради больших денег!!!
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Пастырь
1508495159
В Зенит многие приходят за большими деньгами, а потом скамейка запасных и тихая стабильная зарплата.
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paracetamol
1508503495
Молодой ешшо, 21 годик только стукнул.
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1508504624
Ни чего личного---------------Аргентинцам нужны деньги или медали Российского чемпионата ? есть ответ
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Garrincha58
1508504848
а кто вообще придумал что Дриусси хороший качественный игрок европейского уровня если бы был таковым его бы давно или португалы купили или кто то из грандов и он бы и сам не перешел в наш чемпионат, таких аргентинцев и у нас можно найти если хорошо поискать так что не стоит ждать от него того на что он не способен
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кошмарик
1508508626
еще не научился пить водку и по клубам шляться.. адаптация, бубёныть..
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portero
1508509819
истину говорит Орлов, Кержа можно было оставить, играл бы получше чем толстяк
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EcioAuditore
1508517439
Я бы и про Орлова сказал такое же, что он говорит и про Дриусси!
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Отчаянный Пердун
1508528122
зато Ригони блистает!!!
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