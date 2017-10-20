Орлов: «Дриусси не показывает тот уровень, которого от него ждут»

Телекомментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси в матче Лиги Европы против «Русенборга» (3:1).

Напомним, что аргентинский форвард был заменен на 62-минуте встречи.

«По Дриусси скажу, что он должен быть недоволен собой, а не заменой Манчини. Один раз мяч от него в штрафной отскочил метров на десять. А лучше бы на полметра, чтоб развернулся и забил. Претензии нужно предъявлять себе.

Дриусси пока не показывает тот уровень, которого от него ждут. Он пришел играть за большие деньги и должен отрабатывать контракт», — сказал Орлов.