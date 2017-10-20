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    Орлов: «Дриусси не показывает тот уровень, которого от него ждут»

    Телекомментатор Геннадий Орлов остался недоволен игрой нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси в матче Лиги Европы против «Русенборга» (3:1).

    Напомним, что аргентинский форвард был заменен на 62-минуте встречи.

    «По Дриусси скажу, что он должен быть недоволен собой, а не заменой Манчини. Один раз мяч от него в штрафной отскочил метров на десять. А лучше бы на полметра, чтоб развернулся и забил. Претензии нужно предъявлять себе.

    Дриусси пока не показывает тот уровень, которого от него ждут. Он пришел играть за большие деньги и должен отрабатывать контракт», — сказал Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2017 13:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 20 октября 2017, 22:35

      зато Ригони блистает!!!

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 20 октября 2017, 19:37

      Я бы и про Орлова сказал такое же, что он говорит и про Дриусси!

      0
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      Рейтинг: +67590

      portero 20 октября 2017, 17:30

      истину говорит Орлов, Кержа можно было оставить, играл бы получше чем толстяк

      1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 20 октября 2017, 17:10

      еще не научился пить водку и по клубам шляться.. адаптация, бубёныть..

      0
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 20 октября 2017, 16:07

      а кто вообще придумал что Дриусси хороший качественный игрок европейского уровня если бы был таковым его бы давно или португалы купили или кто то из грандов и он бы и сам не перешел в наш чемпионат, таких аргентинцев и у нас можно найти если хорошо поискать так что не стоит ждать от него того на что он не способен

      1
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 20 октября 2017, 16:03

      Ни чего личного---------------Аргентинцам нужны деньги или медали Российского чемпионата ? есть ответ

      0
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 15:44

      Молодой ешшо, 21 годик только стукнул.

      0
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 20 октября 2017, 13:25

      В Зенит многие приходят за большими деньгами, а потом скамейка запасных и тихая стабильная зарплата.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6328

      порт > Пастырь 20 октября 2017, 13:43

      А в спартак африканское население приходит из за большой любви к ромбику? И играют за похлёбку?

      8
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      Рейтинг: +371

      multi1984 20 октября 2017, 13:14

      Я думал,что он пришёл играть за команду и проявить себя в еврокубках,чтоб попасть в списки скаутов. Оказывается Орлов его контракт знает и там прописано-играть только ради больших денег!!!

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