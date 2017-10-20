Радимов: «Теперь выпив, близко к автомобилю не подойду»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов вспомнил историю, когда у него отобрали права за вождение автомобиля в пьяном виде. После этого ему пришлось провести несколько часов в КПЗ. По словам экс-футболиста, он принципиально не стал «решать вопрос» на дороге, используя свои связи.
– Вообще-то – глупость полнейшая с моей стороны! В самом деле, пили с друзьями вино. Мне оставалось буквально переехать через мост…
– На месте вопрос не решался?
– Штраф, который предложили гаишники, я не потянул. Ответил: «Лучше забирайте права». Так хоть честнее.
– Сколько попросили?
– Безумную сумму. В итоге меня повязали. Потом приехала Татьяна забирать из отделения. Мне говорят: «Все, выходи из камеры». Нет, отвечаю. Лучше здесь посижу. На воле-то прибьют.
– Жена?
– Разумеется. Они смеются: «Давай домой». Через несколько дней играть нам с «Енисеем». Собрал команду: «Ребята, хочу перед вами извиниться. Хотя стоп – что я перед вами-то буду извиняться? Просто не вздумайте повторять мою ошибку». Для меня это урок. Теперь выпив, близко к автомобилю не подойду. Зато сейчас поймали Руни – тут же SMS от Широкова: «Руни. Твой друг». Следом – «Эмери»…
– И его поймали?
– Да. Еще в «Севилье». Затем история с Погребняком. Снова сообщение: «Твой друг Погребняк».
– Недавно Мандрыкин нам рассказывал – сколько ни пытались его тормознуть гаишники, всегда давил на газ. Ни разу не догнали.
– Ну и чем это закончилось?
– У вас-то мысли не было – ускориться?
– Что вы! Вот как такое может в голову прийти? Куда мчаться? Я за рулем-то не люблю ездить, крайне редко садился. Если можно дойти – шел пешком. Так что лишение прав ударом не стало.
– Когда отправляют в камеру – ужасные ощущения?
– Необычные.
– Вы же буянить начали, как писали?
– Да прям! Написать-то можно, что угодно. Как вы себе представляете – я в камере буяню? Думаете, если б устроил спектакль, его бы не выложили сразу в интернет? Как это случилось с Ионовым? Вот поэтому сидел тихо, даже не протестовал.
– Долго просидели?
– Часа три, пока оформляли.
– Нам казалось, конфликт с ГАИ вы в Петербурге способны уладить одним телефонным звонком. Что ж не подключили знакомых с большими звездами?
– Решил, что так правильнее. Я взрослый, надо отвечать за свои поступки. Мне пятый десяток! У меня дочь университет вот-вот закончит!