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    Радимов: «Теперь выпив, близко к автомобилю не подойду»

    Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов вспомнил историю, когда у него отобрали права за вождение автомобиля в пьяном виде. После этого ему пришлось провести несколько часов в КПЗ. По словам экс-футболиста, он принципиально не стал «решать вопрос» на дороге, используя свои связи.

    – Вообще-то – глупость полнейшая с моей стороны! В самом деле, пили с друзьями вино. Мне оставалось буквально переехать через мост…

    – На месте вопрос не решался?

    – Штраф, который предложили гаишники, я не потянул. Ответил: «Лучше забирайте права». Так хоть честнее.

    – Сколько попросили?

    – Безумную сумму. В итоге меня повязали. Потом приехала Татьяна забирать из отделения. Мне говорят: «Все, выходи из камеры». Нет, отвечаю. Лучше здесь посижу. На воле-то прибьют.

    – Жена?

    – Разумеется. Они смеются: «Давай домой». Через несколько дней играть нам с «Енисеем». Собрал команду: «Ребята, хочу перед вами извиниться. Хотя стоп – что я перед вами-то буду извиняться? Просто не вздумайте повторять мою ошибку». Для меня это урок. Теперь выпив, близко к автомобилю не подойду. Зато сейчас поймали Руни – тут же SMS от Широкова: «Руни. Твой друг». Следом – «Эмери»…

    – И его поймали?

    – Да. Еще в «Севилье». Затем история с Погребняком. Снова сообщение: «Твой друг Погребняк».

    – Недавно Мандрыкин нам рассказывал – сколько ни пытались его тормознуть гаишники, всегда давил на газ. Ни разу не догнали.

    – Ну и чем это закончилось?

    – У вас-то мысли не было – ускориться?

    – Что вы! Вот как такое может в голову прийти? Куда мчаться? Я за рулем-то не люблю ездить, крайне редко садился. Если можно дойти – шел пешком. Так что лишение прав ударом не стало.

    – Когда отправляют в камеру – ужасные ощущения?

    – Необычные.

    – Вы же буянить начали, как писали?

    – Да прям! Написать-то можно, что угодно. Как вы себе представляете – я в камере буяню? Думаете, если б устроил спектакль, его бы не выложили сразу в интернет? Как это случилось с Ионовым? Вот поэтому сидел тихо, даже не протестовал.

    – Долго просидели?

    – Часа три, пока оформляли.

    – Нам казалось, конфликт с ГАИ вы в Петербурге способны уладить одним телефонным звонком. Что ж не подключили знакомых с большими звездами?

    – Решил, что так правильнее. Я взрослый, надо отвечать за свои поступки. Мне пятый десяток! У меня дочь университет вот-вот закончит!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2017 09:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 октября 2017, 11:59

      молодец, что выводы правильные сделал.

      1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 октября 2017, 10:56

      Большая редкость такое поведение.

      1
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      Рейтинг: +709

      monser08 20 октября 2017, 10:04

      Настоящий русский "МУЖИК", пока гром не грянет .......
      А как на мой взгляд пьяных за рулём нужно привлекать не к административной а к уголовной ответственности, так как он является потенциальным убийцей.Жаль что в госдуму я не пройду уже в этой жизни, а так бы обязательно поднял вопрос.

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 09:37

      А гаишников, которые предложили "штраф", что даже Радимов "не потянул", нашли?

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      Рейтинг: +1640

      Psih86 20 октября 2017, 09:37

      Езда в не трезвом виде тюремный срок 5 лет строгоча под Магаданом,и ни каких на х.. штрафов,только так порядок будет,черти и мрази...Достойный человек пьяный за руль не сядет!

      -1
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      Рейтинг: +720

      Flydis > Psih86 20 октября 2017, 10:21

      Почитай статью 12.8 КоАП и не неси ересь.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > Psih86 20 октября 2017, 19:07

      А что помешает ментам и медикам при желании "достойного человека" представить как пьяного? Вон один несчастный "пьяный мальчик" чего стОит.

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      Рейтинг: +371

      multi1984 20 октября 2017, 09:26

      Может просто позвонить не смог сам? Пьяный ведь был. Вот почему сразу в прессе не рассказать как было? Только через несколько лет оправдания от них,что они то белые и пушистые…

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 20 октября 2017, 09:21

      Проблема в том, что после того как ты выпьешь, ты забудешь про то, что не надо подходить к автомобилю

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