Газизов: «Клубы РФПЛ осознают трудности, к которым приведет введение системы видеоповторов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о сложностях введения системы видеоповторов на российских стадионах в матчах РФПЛ. Он отметил также вопросы со стороны клубом о том, за чей счет будет проводиться оснащение и эксплуатация данной системы.

— Что будет предпринимать РФПЛ для реализации идеи введения системы видеоповторов?

— Все, кто входит в правление лиги, единогласно поддержали предложение о введении системы видеоповторов. Теперь Российский футбольный союз (РФС) должен получить для РФПЛ разрешение на введение видеоповторов от Международной федерации футбола (ФИФА) и Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ). Как все это будет происходить и будет ли вообще, неизвестно. То есть пока мы просто выразили свою заинтересованность.

— Получается, говорить о том, что в РФПЛ появятся видеоповторы, преждевременно?

— Конечно. Безусловно, мы идем в этом направлении, но утверждать что-либо пока рано.

— Уже есть понимание, за чей счет будет производиться оснащение и эксплуатация системы видеоповторов, если они все-таки будут введены?

— Тут много вопросов. Мало того что больших денег стоит закупка и обслуживание самого оборудования, так еще и в каждом клубе должен быть специально обученный, лицензированный специалист. То есть впереди у нас огромная работа, которая при этом должна быть проведена достаточно быстро. Пока сложно говорить о финансовой части. Мы осознаем, какие трудности нас ждут, и примерно понимаем, как их преодолевать.

— Президент РФС Виталий Мутко заявлял, что оснащение для видеоповторов останется на стадионах, которые примут чемпионат мира в 2018 году. На арене «Уфы» матчей мундиаля не планируется — задействованы будут, например, стадионы «Спартака» и «Зенита». Получается, более обеспеченные клубы находятся в привилегированных условиях?

— Нет уверенности, что системы будут стационарными, а не перевозными. Тем более состав лиги обновляется каждый сезон — появляется от двух до четырех новых команд, столько же покидают РФПЛ. Этот нюанс очень важно продумать. Это очень сложный вопрос, который мы будем обсуждать.