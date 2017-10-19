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    Манчини: «Главное для «Зенита» – выйти из группы. Мы не думаем о ротации»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал исход матча против «Русенборга» (3:1) в рамках 3-го тура Лиги Европы.

    «Для нас в первую очередь важно, что мы занимаем первое место. Это большой успех для «Зенита», учитывая то, что на старте кампании мы, возможно, вообще считались третьей командой в группе. «Русенборг» и «Реал Сосьедад» — очень сильные коллективы. Норвежцы недавно выступали в Лиге чемпионов.

    Главное, чтобы голы забивали. Неважно, хет-трик это Ригони или по голу от Кокорина, Ригони и Полоза. Авторство голов имеет второстепенное значение.

    Для нас сейчас главное — выйти из группы. Мы не думаем о ротации. Опять много легионеров на поле? Важно понимать, что команда, которая сегодня играла, — это «Зенит». Независимо от стартового состава, важно помнить, что мы российский клуб, и надо уважать российский футбол, продвигать его. Безусловно, над этим нам тоже надо работать», — заявил Манчини.

    Петербургский клуб лидирует в группе L.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2017 22:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 октября 2017, 01:40

      Первый круг прошли просто великолепно! Молодцы!!!

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 00:53

      Ну на счет третьей команды в группе он приврал, конечно. В ЛЕ Зенит всегда по 15 очков, а то и по 18 набирает. Но Русенборг крепкая команда, придется на выезде с ней повозиться.

      1
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 19 октября 2017, 23:31

      Как раз то, что на поле 5 аргентинцев и только 3 россиянина, это важнее всего.

      0
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 19 октября 2017, 22:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а в воскресенье по другому запоет мол игроки не успели восстановиться после Русенборга и на кой эта ЛЕ все равно хоть с первого места хоть со второго дальше 1/8 не пройти, а то и в 1/16 продуете

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      Рейтинг: +12439

      Вомбат > Garrincha58 20 октября 2017, 00:17

      Непонятно почему среди посетителей этого сайта оранжевые скакуны в таком фаворе. Это сайт для россиян, вообще-то.

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      Рейтинг: +979

      directorpg > Garrincha58 20 октября 2017, 10:37

      Зенит, вообще-то, представляет Россию на международном уровне. Я болельщик ЦСКА желаю ему успеха в Лиге Европы, а армейцам успеха в России и Лиге чемпионов

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