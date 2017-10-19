Манчини: «Главное для «Зенита» – выйти из группы. Мы не думаем о ротации»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал исход матча против «Русенборга» (3:1) в рамках 3-го тура Лиги Европы.

«Для нас в первую очередь важно, что мы занимаем первое место. Это большой успех для «Зенита», учитывая то, что на старте кампании мы, возможно, вообще считались третьей командой в группе. «Русенборг» и «Реал Сосьедад» — очень сильные коллективы. Норвежцы недавно выступали в Лиге чемпионов.



Главное, чтобы голы забивали. Неважно, хет-трик это Ригони или по голу от Кокорина, Ригони и Полоза. Авторство голов имеет второстепенное значение.



Для нас сейчас главное — выйти из группы. Мы не думаем о ротации. Опять много легионеров на поле? Важно понимать, что команда, которая сегодня играла, — это «Зенит». Независимо от стартового состава, важно помнить, что мы российский клуб, и надо уважать российский футбол, продвигать его. Безусловно, над этим нам тоже надо работать», — заявил Манчини.

Петербургский клуб лидирует в группе L.