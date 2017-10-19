Тренер «Селтика» признал класс «Баварии»

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс после проигрыша «Баварии» в выездном матче Лиги чемпионов заявил, что цели у его команды остаются прежними – выход в плей-офф турнира.

«Во второй половине у нас были удачные отрезки. Мы хотели так играть и поэтому искали пути для атаки.

Нужно признать класс соперника. Мы не так хорошо оборонялись у своей штрафной, мы можем делать это лучше. Нашей целью, как и прежде, остается продолжение участия в турнире после Рождества!» – заявил Роджерс.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Селтик» закончился со счетом 3:0.