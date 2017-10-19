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    Тренер «Селтика» признал класс «Баварии»

    Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс после проигрыша «Баварии» в выездном матче Лиги чемпионов заявил, что цели у его команды остаются прежними – выход в плей-офф турнира.

    «Во второй половине у нас были удачные отрезки. Мы хотели так играть и поэтому искали пути для атаки.

    Нужно признать класс соперника. Мы не так хорошо оборонялись у своей штрафной, мы можем делать это лучше. Нашей целью, как и прежде, остается продолжение участия в турнире после Рождества!» – заявил Роджерс.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Селтик» закончился со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Бавария»

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    19.10.2017 10:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 19 октября 2017, 10:52

      Я очень сильно надеюсь, что с приходом Юппа все у Баварии наладится.

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