«Зенит» примет «Русенборг» в Санкт-Петербурге

В четверг, 19 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем стадионе примет «Русенборг». Российская команда подходит к этой встрече не только лидером группы L, но и явным фаворитом.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Русенборг». Начало в 20:00, не пропустите!

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