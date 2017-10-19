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    «Зенит» примет «Русенборг» в Санкт-Петербурге

    В четверг, 19 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем стадионе примет «Русенборг». Российская команда подходит к этой встрече не только лидером группы L, но и явным фаворитом.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Русенборг». Начало в 20:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2017 09:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +30

      DKGOM 19 октября 2017, 19:56

      Я думаю будет разгром.... Зенит возьмет свое.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2017, 15:11

      Зеня! Стране нужны очки. Так что не очкуйте убогих норгов.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 19 октября 2017, 11:47

      Спартак порадовал, теперь ждем отличной игры и соответственно побед от Зенита и Локо))))

      8
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 19 октября 2017, 11:31

      ГЛАВНОЕ ЧТОБ НЕ ОБСИРОПИЛИСЬ!!!

      0
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      Рейтинг: +148

      Sarco 19 октября 2017, 11:15

      РЕБЯТА ХЕЛП , у меня основной профиль через фейсбук был , но тут убрали вход через фейсбук , как теперь профиль вернуть ????!!!!

      0
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      Рейтинг: +18229

      ilichkadr > Sarco 19 октября 2017, 11:24

      На прямую через гугл, логин/пароль.

      0
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      Рейтинг: +148

      Sarco > ilichkadr 19 октября 2017, 16:53

      в том то и дело , что пароля не было ,я просто через фейсбук заходил , а теперь только через вк можно .

      0
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      Рейтинг: +18229

      ilichkadr > Sarco 19 октября 2017, 19:31

      Тогда просто новая регистрация на бомбардире.ру под тем же или иным логином и новым паролем.

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      Рейтинг: -70

      Diman Red 19 октября 2017, 11:08

      тотал больше 2.5

      0
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 19 октября 2017, 10:54

      После поражении ЧР должны показать хорошую игру

      1
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      Рейтинг: +6980

      mamba9090909 19 октября 2017, 10:14

      Прекрасный вечер будет сегодня.

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      Рейтинг: +18229

      ilichkadr > VVM1964 19 октября 2017, 11:08

      В отличие от Зенита, коней после игры в Краснодаре похоже не кормили. Спасибо тулякам, чайком напоили, самоваром взбодрили. Полагаю, что сегодня Русенборг будет обыгран.

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 10:08

      Тревожно... Если не пойдёт игра, то будет мучительная возня без голов, как было не раз в сезоне... Если выйдут рвать, побеждать и набирать очки, то успех возможен - и такие матчи были... Хочется надеяться на настрой команды и понимание, того, что для наших клубов нет заведомо слабых команд!!
      Надеюсь на победу Зенита!! Надо укреплять значение клуба в еуропейском футболе!!

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