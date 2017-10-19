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«Зенит» примет «Русенборг» в Санкт-Петербурге

19 октября 2017, 09:16
15

В четверг, 19 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» на своем стадионе примет «Русенборг». Российская команда подходит к этой встрече не только лидером группы L, но и явным фаворитом.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Зенит» – «Русенборг». Начало в 20:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Русенборг
Комментарии (15)
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insider_retro
1508396903
Тревожно... Если не пойдёт игра, то будет мучительная возня без голов, как было не раз в сезоне... Если выйдут рвать, побеждать и набирать очки, то успех возможен - и такие матчи были... Хочется надеяться на настрой команды и понимание, того, что для наших клубов нет заведомо слабых команд!! Надеюсь на победу Зенита!! Надо укреплять значение клуба в еуропейском футболе!!
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mamba9090909
1508397272
Прекрасный вечер будет сегодня.
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Басмачи
1508399691
После поражении ЧР должны показать хорошую игру
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Diman Red
1508400488
тотал больше 2.5
Ответить
Sarco
1508400915
РЕБЯТА ХЕЛП , у меня основной профиль через фейсбук был , но тут убрали вход через фейсбук , как теперь профиль вернуть ????!!!!
Ответить
RUPRICHT
1508401892
ГЛАВНОЕ ЧТОБ НЕ ОБСИРОПИЛИСЬ!!!
Ответить
Evgeniy32
1508402862
Спартак порадовал, теперь ждем отличной игры и соответственно побед от Зенита и Локо))))
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prezent2017
1508415066
Зеня! Стране нужны очки. Так что не очкуйте убогих норгов.
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DKGOM
1508432177
Я думаю будет разгром.... Зенит возьмет свое.
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