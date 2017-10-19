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    Кверквелия не боится «Зенита»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия считает, что его команда может на равных играть с любым соперником. По словам футболиста, о соперничестве с «Зенитом» можно будет говорить в конце сезона.

    После 13-ти туров «Локомотив» идет на второй строчке турнирной таблицы РФПЛ с 26-ю очками. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет два очка.

    – «Зенит» начал давать сбои в РФПЛ. И все-таки многие полагают, что соперничать с питерцами, когда они в порядке, просто нереально.

    – Посмотрим в конце турнира, кто в порядке и кто чего хочет.

    – То есть вы сине-бело-голубых не боитесь?

    – У нас такая команда, которая может со всеми играть на равных. Мы это уже не раз доказывали. Зачем бояться Питера или кого-то еще?! Мы в своих силах уверены.

    – При какой схеме вам удобнее – в два или в три центральных защитника?

    – Мне без разницы. Как тренер скажет, так и сыграю. Я полностью доверяю выбору Юрия Палыча.

    – В России остро стоит проблема с футболистами этого амплуа. Вам же во времена Фабио Капелло предлагали выступать за сборную России?

    – Да, не скрою, было такое.

    – Не договорились?

    – Я изначально понимал, что должен играть за Грузию. Я же там родился, поэтому обязан защищать цвета этой команды. Никаких сомнений у меня на этот счет не возникало.

    – Кто сейчас лучший центральный защитник в РФПЛ?

    – Мой друг – Джикия.

    – Субъективный выбор.

    – Еще назову своего одноклубника Чорлуку. Он, правда, пока еще травмирован, но, когда поправится, здорово поможет «Локомотиву». Ни секунды в этом не сомневаюсь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2017 07:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 октября 2017, 08:33

      нам нужна победа

      2
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      Рейтинг: +2269

      dyema > bumer_moscow 19 октября 2017, 10:44

      И нам нужна!!!)))

      2
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