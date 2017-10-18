Рапопорт: «Зениту» стоит отнестись серьезно к «Русенборгу»

Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт оценил шансы в предстоящем матче Лиги Европы, в котором команда из Санкт-Петербурга встретится с «Русенборгом». По словам специалиста, он ждет только победы.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Русенборг» состоится в четверг, 19 октября, в 20:00 по московскому времени

– Каким вам видится предстоящий поединок с «Русенборгом»?

– Норвежский клуб – непростой, и к нему надо отнестись серьезно. По характеру игра будет такой же, как и большинство матчей этого сезона: «Зенит» будет владеть мячом и инициативой.

Исключение – матч с «Реалом Сосьедад», в котором наша команда играла «вторым номером», отдала инициативу, что и принесло результат. Не знаю, насколько соперник сможет сыграть организованно в обороне.

Наверняка поражение от «Арсенала» встряхнет зенитовцев. Мне сложно представить, что питерцы снова допустят осечку. Наша ­команда должна с первого места выходить в плей-офф. Считаю, что нужно ставить максимальную задачу во всех турнирах. Если раньше можно было сослаться на нехватку игроков, то сейчас количество футболистов вполне достаточно.

– Не удивляет слабая игра «Русенборга» в этом сезоне?

– В целом нет. Клубы из этой страны всегда были слабее шведских и датских. Может, это связано с тем, что норвежские игроки стремятся уехать в ведущие чемпионаты, но так было и раньше. Нужно признать, что в последние годы «Русенборг» не радовал какими-то впечатляющими результатами.