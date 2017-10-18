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    Рапопорт: «Зениту» стоит отнестись серьезно к «Русенборгу»

    Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт оценил шансы в предстоящем матче Лиги Европы, в котором команда из Санкт-Петербурга встретится с «Русенборгом». По словам специалиста, он ждет только победы.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Русенборг» состоится в четверг, 19 октября, в 20:00 по московскому времени

    – Каким вам видится предстоящий поединок с «Русенборгом»?

    – Норвежский клуб – непростой, и к нему надо отнестись серьезно. По характеру игра будет такой же, как и большинство матчей этого сезона: «Зенит» будет владеть мячом и инициативой.

    Исключение – матч с «Реалом Сосьедад», в котором наша команда играла «вторым номером», отдала инициативу, что и принесло результат. Не знаю, насколько соперник сможет сыграть организованно в обороне.

    Наверняка поражение от «Арсенала» встряхнет зенитовцев. Мне сложно представить, что питерцы снова допустят осечку. Наша ­команда должна с первого места выходить в плей-офф. Считаю, что нужно ставить максимальную задачу во всех турнирах. Если раньше можно было сослаться на нехватку игроков, то сейчас количество футболистов вполне достаточно.

    – Не удивляет слабая игра «Русенборга» в этом сезоне?

    – В целом нет. Клубы из этой страны всегда были слабее шведских и датских. Может, это связано с тем, что норвежские игроки стремятся уехать в ведущие чемпионаты, но так было и раньше. Нужно признать, что в последние годы «Русенборг» не радовал какими-то впечатляющими результатами.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.10.2017 09:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4086

      raritet 18 октября 2017, 20:44

      норвежцы. как и все северные народы . будут биться и потому нужно бояться травм, аргентинские ребята могут получить урок футбола севера.

      0
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      Рейтинг: +616

      smersh45 18 октября 2017, 13:57

      везде нужно быть серьёзным

      0
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 18 октября 2017, 09:58

      на месте Манчини выпустил бы резерв всех тех кто мало играет

      0
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      ...
      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > Garrincha58 18 октября 2017, 10:08

      для этого нужно решить задачу выхода, не забывайте что победа в ле дает плюс 1 к местам в лч

      1
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      Рейтинг: +183

      baslim10z 18 октября 2017, 09:50

      Заголовок- огонь)))) Рапопрот)))) Ра поп рот)))

      -1
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      Рейтинг: +6980

      mamba9090909 18 октября 2017, 09:35

      Играть надо серьёзно.

      0
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