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  • Гончаренко заявил, что наиболее важными в распределении мест в группе Лиги чемпионов являются третий-четвертый туры

Гончаренко заявил, что наиболее важными в распределении мест в группе Лиги чемпионов являются третий-четвертый туры

17 октября 2017, 15:45
8

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед поединком третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» подчеркнул, что два ближайших матча станут определяющими в итоговом распределении мест в турнирной таблице.

На данный момент в активе армейцев три очка, столько же и у швейцарской команды. Возглавляет группу «Манчестер Юнайтед», набравший шесть баллов.

«Так далеко заглядывать не хочется, но мы понимаем, что победа в любом матче – это плюс. На мой взгляд, многое решается не в пятом туре, а именно в третьем-четвертом, когда идут двухматчевые противостояния. Здесь уже вырисовывается, кто на каком месте будет. Как правило, пятый тур ставит точку, а шестой тур мало на что влияет. Эти двухматчевые противостояния будут достаточно важны», – заявил Гончаренко.

Матч ЦСКА – «Базель» состоится в Москве в среду, 18 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Базель Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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Jenea83
1508246381
Особенно если это игры с самым слабым соперником группы)) Хотя бенфика дважды удивила проиграв и цска и базелю. Теперь Базель основной конкурент за 2-ое место. Если получится набрать с ними минимум 3 очка с лучшей разницей в личных встречах то шансы значительно вырастут на выход в плей-офф.
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Doktor Dik
1508246969
Армейцы, ВПЕРЕД ! ! ! ! !
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Chernyi Lis
1508249535
всяко бывает..играть надо до последнего..
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Italian_93
1508249809
Верится с трудом, потолок 3е место и то не факт
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kiril1986
1508249969
Я думаю если ЦСКА наберет 6 очков в 2 мачах с базалем этого хватит чтоб занять 2 место совниваюсь что бенфика наберет очки против манчестера
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insider_retro
1508251258
Расчёты верные... Теперь бы эти изыски очковой математики подкрепить победами различной степени сложности и ожидаемости!!..))
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rostik-100
1508252577
Давненько такого не было, я в ЦСКА и Гончаренко верю, для второго места в группе и весны надо всего две победы, и над кем, над Базелем. Вперед, вперед, вперед парни. Бенфика вряд ли больше одного очка зацепит с Манчестером. Нам пойдет даже четыре очка с Базелем и ничья в Москве с Бенфикой. Хреново, что у Базеля расклад тот же и они тоже так размышляют. Удачи, парни, давай, удачи, давно весна после четырех туров так близко не была.
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