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    Гончаренко заявил, что наиболее важными в распределении мест в группе Лиги чемпионов являются третий-четвертый туры

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед поединком третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» подчеркнул, что два ближайших матча станут определяющими в итоговом распределении мест в турнирной таблице.

    На данный момент в активе армейцев три очка, столько же и у швейцарской команды. Возглавляет группу «Манчестер Юнайтед», набравший шесть баллов.

    «Так далеко заглядывать не хочется, но мы понимаем, что победа в любом матче – это плюс. На мой взгляд, многое решается не в пятом туре, а именно в третьем-четвертом, когда идут двухматчевые противостояния. Здесь уже вырисовывается, кто на каком месте будет. Как правило, пятый тур ставит точку, а шестой тур мало на что влияет. Эти двухматчевые противостояния будут достаточно важны», – заявил Гончаренко.

    Матч ЦСКА – «Базель» состоится в Москве в среду, 18 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2017 15:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 17 октября 2017, 18:02

      Давненько такого не было, я в ЦСКА и Гончаренко верю, для второго места в группе и весны надо всего две победы, и над кем, над Базелем. Вперед, вперед, вперед парни. Бенфика вряд ли больше одного очка зацепит с Манчестером. Нам пойдет даже четыре очка с Базелем и ничья в Москве с Бенфикой. Хреново, что у Базеля расклад тот же и они тоже так размышляют. Удачи, парни, давай, удачи, давно весна после четырех туров так близко не была.

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 17 октября 2017, 17:40

      Расчёты верные... Теперь бы эти изыски очковой математики подкрепить победами различной степени сложности и ожидаемости!!..))

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      Рейтинг: +47

      kiril1986 17 октября 2017, 17:19

      Я думаю если ЦСКА наберет 6 очков в 2 мачах с базалем этого хватит чтоб занять 2 место совниваюсь что бенфика наберет очки против манчестера

      3
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 > kiril1986 17 октября 2017, 18:39

      Какие 6 очков с Базелем, они Бенфику разорвали играли чисто на атаку, а эти гол забьют и оборона и так уже матчей 40

      0
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 17 октября 2017, 17:16

      Верится с трудом, потолок 3е место и то не факт

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 17 октября 2017, 17:12

      всяко бывает..играть надо до последнего..

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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 17 октября 2017, 16:29

      Армейцы, ВПЕРЕД ! ! ! ! !

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 17 октября 2017, 16:19

      Особенно если это игры с самым слабым соперником группы)) Хотя бенфика дважды удивила проиграв и цска и базелю. Теперь Базель основной конкурент за 2-ое место. Если получится набрать с ними минимум 3 очка с лучшей разницей в личных встречах то шансы значительно вырастут на выход в плей-офф.

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