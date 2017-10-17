Гончаренко заявил, что наиболее важными в распределении мест в группе Лиги чемпионов являются третий-четвертый туры

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед поединком третьего тура группового раунда Лиги чемпионов с «Базелем» подчеркнул, что два ближайших матча станут определяющими в итоговом распределении мест в турнирной таблице.

На данный момент в активе армейцев три очка, столько же и у швейцарской команды. Возглавляет группу «Манчестер Юнайтед», набравший шесть баллов.

«Так далеко заглядывать не хочется, но мы понимаем, что победа в любом матче – это плюс. На мой взгляд, многое решается не в пятом туре, а именно в третьем-четвертом, когда идут двухматчевые противостояния. Здесь уже вырисовывается, кто на каком месте будет. Как правило, пятый тур ставит точку, а шестой тур мало на что влияет. Эти двухматчевые противостояния будут достаточно важны», – заявил Гончаренко.

Матч ЦСКА – «Базель» состоится в Москве в среду, 18 октября. Начало – в 21:45 по московскому времени.