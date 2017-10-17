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  • Титов: «Если Тула обыгрывает «Зенит», почему то же самое не может сделать «Спартак»?»

Титов: «Если Тула обыгрывает «Зенит», почему то же самое не может сделать «Спартак»?»

17 октября 2017, 08:53
18

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белые все еще имеют шансы защитить свой чемпионский титул в текущем сезоне. Он отметил, что лидер турнирной таблицы «Зенит» пока только строит команду, которой далеко до монолитности.

– То, что в «Спартаке» еще недавно было много травм, вас поражало? Или это норма?

– Обычная ситуация. В «Енисее» сейчас восемь человек с повреждениями, у троих – крестообразные связки.

– В чем причина?

– Анализировали ситуацию и пришли к выводу, что дело в переходе с синтетики на натуральное поле. Причем травмы такие: «бежал, упал – кресты».

– Причину эпидемии в «Спартаке» многие видят в тренере по физподготовке д’Урбано, считая его главным демоном.

– Не знаю, демон или нет. Не могу судить, потому что не нахожусь в команде.

– Вы с Аленичевым, работая в «Спартаке», привлекали Хавьера Нойю – как его охарактеризуете?

– Потрясающий парень. Делает свою работу на двести процентов. Хави осел в нашей стране, у него русская девушка, ребенок родился. Претензий не возникало никаких.

– Кризис команды сошел на нет почти одновременно с известием о новых контрактах Глушакова и Комбарова. Удивлены?

– Чем? Россияне, опытные игроки остаются в команде. Мы же не знаем, каким будет лимит после чемпионата мира. А тут двое лидеров продлили договор с клубом. Важно, что нет конфликтов, нашли с руководством общий язык. Плюс и менеджменту, и агентам ребят.

– Красно-белые уже в восьми очках от первого места. Получается, не все так плохо?

– Ну конечно. Если Тула обыгрывает «Зенит», почему то же самое не может сделать «Спартак»? Монолитного «Зенита» мы еще не видим, коллектив только строится… Поэтому и такие результаты – крупно побежден чемпион, но потом последовало поражение от питерского «Динамо» на Кубок и только ничья с «Ростовом». Словом, все еще впереди – не исключаю, что борьба за титул станет жестче.

– Считаете, «Спартак» еще может защитить титул?

– А почему бы и нет?

– Потому что «Зенит» впереди на восемь очков, а в Питере «Спартак» получил 1:5.

– Ну, восемь очков... Прошло только 13 туров, и еще недавно разница была 13 очков, а сейчас уже на пять меньше.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор
Комментарии (18)
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turist82
1508220243
Бомжам ещё в Москву ехать. Поквитаемся ))
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mihail200606
1508220451
Монолит Зенит не монолит, но пять вы от него получили..
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oyabun
1508221377
Идет какая то недооценка Зенита сейчас. Но если посмотреть на реальное положение дел, то Зенит проиграл всего лишь 1 раз и то с минимальным счетом в этом сезоне. Обычная самоуверенность, свойственная лидеру. Это как раз наоборот питерцев встряхнет и, уверен, в следующем же туре они будут играть совсем по другому. Так что любые выводы преждевременны.
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SpartakSpartakSpartak
1508222826
Посмотрим на аргентинский Зенит в декабре.
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Nekit92
1508227463
Почему почему... потому что по пять мячиков получают.
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NeoNaTe
1508242781
раз в год и палка стреляет
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Алекс 914
1508245700
Это просто! Настрой, самоотдача, везение с одной стороны. Противоположности - с другой. За непредсказуемость народ любит футбол и букмекеры тоже!!!
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SPACE TRUCKIN
1508258362
Спартак получил 5 на эмоциональном подъёме ЗЕНИТА - новый тренер,есть,что ему доказать,самый принципиальный соперник...сейчас эмоции улеглись - и Зенит играет не так резво как в начале чемпа...Локо иЦСКА тож буксуют - борьба ещё будет - не всё однозначно.
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Alex Flash
1508260764
Если научатся играть вторым номером. Пусть б-жатников встречает авто имени Маура.
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Артурка32
1508312768
Из за единственного поражения раздули не понятно что)) И Барселона и Реал иногда проигрывают, без этого было бы не интересно)
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