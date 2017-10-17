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    Титов: «Если Тула обыгрывает «Зенит», почему то же самое не может сделать «Спартак»?»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белые все еще имеют шансы защитить свой чемпионский титул в текущем сезоне. Он отметил, что лидер турнирной таблицы «Зенит» пока только строит команду, которой далеко до монолитности.

    – То, что в «Спартаке» еще недавно было много травм, вас поражало? Или это норма?

    – Обычная ситуация. В «Енисее» сейчас восемь человек с повреждениями, у троих – крестообразные связки.

    – В чем причина?

    – Анализировали ситуацию и пришли к выводу, что дело в переходе с синтетики на натуральное поле. Причем травмы такие: «бежал, упал – кресты».

    – Причину эпидемии в «Спартаке» многие видят в тренере по физподготовке д’Урбано, считая его главным демоном.

    – Не знаю, демон или нет. Не могу судить, потому что не нахожусь в команде.

    – Вы с Аленичевым, работая в «Спартаке», привлекали Хавьера Нойю – как его охарактеризуете?

    – Потрясающий парень. Делает свою работу на двести процентов. Хави осел в нашей стране, у него русская девушка, ребенок родился. Претензий не возникало никаких.

    – Кризис команды сошел на нет почти одновременно с известием о новых контрактах Глушакова и Комбарова. Удивлены?

    – Чем? Россияне, опытные игроки остаются в команде. Мы же не знаем, каким будет лимит после чемпионата мира. А тут двое лидеров продлили договор с клубом. Важно, что нет конфликтов, нашли с руководством общий язык. Плюс и менеджменту, и агентам ребят.

    – Красно-белые уже в восьми очках от первого места. Получается, не все так плохо?

    – Ну конечно. Если Тула обыгрывает «Зенит», почему то же самое не может сделать «Спартак»? Монолитного «Зенита» мы еще не видим, коллектив только строится… Поэтому и такие результаты – крупно побежден чемпион, но потом последовало поражение от питерского «Динамо» на Кубок и только ничья с «Ростовом». Словом, все еще впереди – не исключаю, что борьба за титул станет жестче.

    – Считаете, «Спартак» еще может защитить титул?

    – А почему бы и нет?

    – Потому что «Зенит» впереди на восемь очков, а в Питере «Спартак» получил 1:5.

    – Ну, восемь очков... Прошло только 13 туров, и еще недавно разница была 13 очков, а сейчас уже на пять меньше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2017 08:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 18 октября 2017, 10:46

      Из за единственного поражения раздули не понятно что)) И Барселона и Реал иногда проигрывают, без этого было бы не интересно)

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      Рейтинг: +1122

      Alex Flash 17 октября 2017, 20:19

      Если научатся играть вторым номером. Пусть б-жатников встречает авто имени Маура.

      0
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      Рейтинг: +5521

      SPACE TRUCKIN 17 октября 2017, 19:39

      Спартак получил 5 на эмоциональном подъёме ЗЕНИТА - новый тренер,есть,что ему доказать,самый принципиальный соперник...сейчас эмоции улеглись - и Зенит играет не так резво как в начале чемпа...Локо иЦСКА тож буксуют - борьба ещё будет - не всё однозначно.

      0
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 17 октября 2017, 16:08

      Это просто! Настрой, самоотдача, везение с одной стороны. Противоположности - с другой. За непредсказуемость народ любит футбол и букмекеры тоже!!!

      0
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 17 октября 2017, 15:19

      раз в год и палка стреляет

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      Рейтинг: +6960

      sochi-2013 17 октября 2017, 14:20

      В Туле есть тренер, который на конкретную игру может выбрать тактику и вносить поправки по ходу матча. Чего, увы, не наблюдается в Спартаке.

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 17 октября 2017, 11:04

      Почему почему... потому что по пять мячиков получают.

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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 17 октября 2017, 10:47

      Если Спартак не будет выступать в еврокубках и его игроки не будут вызываться и играть за свои сборные, то тогда почему нет?

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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 17 октября 2017, 09:47

      Посмотрим на аргентинский Зенит в декабре.

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      Рейтинг: +33554

      oyabun 17 октября 2017, 09:22

      Идет какая то недооценка Зенита сейчас. Но если посмотреть на реальное положение дел, то Зенит проиграл всего лишь 1 раз и то с минимальным счетом в этом сезоне. Обычная самоуверенность, свойственная лидеру. Это как раз наоборот питерцев встряхнет и, уверен, в следующем же туре они будут играть совсем по другому. Так что любые выводы преждевременны.

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