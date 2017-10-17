Титов: «Если Тула обыгрывает «Зенит», почему то же самое не может сделать «Спартак»?»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что красно-белые все еще имеют шансы защитить свой чемпионский титул в текущем сезоне. Он отметил, что лидер турнирной таблицы «Зенит» пока только строит команду, которой далеко до монолитности.

– То, что в «Спартаке» еще недавно было много травм, вас поражало? Или это норма?

– Обычная ситуация. В «Енисее» сейчас восемь человек с повреждениями, у троих – крестообразные связки.

– В чем причина?

– Анализировали ситуацию и пришли к выводу, что дело в переходе с синтетики на натуральное поле. Причем травмы такие: «бежал, упал – кресты».

– Причину эпидемии в «Спартаке» многие видят в тренере по физподготовке д’Урбано, считая его главным демоном.

– Не знаю, демон или нет. Не могу судить, потому что не нахожусь в команде.

– Вы с Аленичевым, работая в «Спартаке», привлекали Хавьера Нойю – как его охарактеризуете?

– Потрясающий парень. Делает свою работу на двести процентов. Хави осел в нашей стране, у него русская девушка, ребенок родился. Претензий не возникало никаких.

– Кризис команды сошел на нет почти одновременно с известием о новых контрактах Глушакова и Комбарова. Удивлены?

– Чем? Россияне, опытные игроки остаются в команде. Мы же не знаем, каким будет лимит после чемпионата мира. А тут двое лидеров продлили договор с клубом. Важно, что нет конфликтов, нашли с руководством общий язык. Плюс и менеджменту, и агентам ребят.

– Красно-белые уже в восьми очках от первого места. Получается, не все так плохо?

– Ну конечно. Если Тула обыгрывает «Зенит», почему то же самое не может сделать «Спартак»? Монолитного «Зенита» мы еще не видим, коллектив только строится… Поэтому и такие результаты – крупно побежден чемпион, но потом последовало поражение от питерского «Динамо» на Кубок и только ничья с «Ростовом». Словом, все еще впереди – не исключаю, что борьба за титул станет жестче.

– Считаете, «Спартак» еще может защитить титул?

– А почему бы и нет?

– Потому что «Зенит» впереди на восемь очков, а в Питере «Спартак» получил 1:5.

– Ну, восемь очков... Прошло только 13 туров, и еще недавно разница была 13 очков, а сейчас уже на пять меньше.