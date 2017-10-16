Владелец «Ньюкасла» выставил клуб на продажу

Официальный сайт «Ньюкасл Юнайтед» сообщил о том, что клуб выставлен на продажу.

Компания-владелец «Сэйнт Джемс Холдинг Лимитед» прекратила свою деятельность в роли хозяина клуба. Главной причиной решения пресс-служба указала спекуляцию в СМИ относительно будущего «Ньюкасла».

Компанией владеет бизнесмен Майк Эшли. 53-летний англичанин является владельцем сети магазинов «Sports Direct». В 2012 году он занял 15-е место в списке самых богатых британцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в 1,5 миллиарда фунтов.

В текущем сезоне «сороки» вернулись в Премьер-лигу, заняв первое место по итогам сезона в Чемпионшипе. После 8-ми туров АПЛ команда Рафаэля Бенитеса занимает девятое место в турнирной таблице.