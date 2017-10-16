Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Владелец «Ньюкасла» выставил клуб на продажу

    Официальный сайт «Ньюкасл Юнайтед» сообщил о том, что клуб выставлен на продажу.

    Компания-владелец «Сэйнт Джемс Холдинг Лимитед» прекратила свою деятельность в роли хозяина клуба. Главной причиной решения пресс-служба указала спекуляцию в СМИ относительно будущего «Ньюкасла».

    Компанией владеет бизнесмен Майк Эшли. 53-летний англичанин является владельцем сети магазинов «Sports Direct». В 2012 году он занял 15-е место в списке самых богатых британцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в 1,5 миллиарда фунтов.

    В текущем сезоне «сороки» вернулись в Премьер-лигу, заняв первое место по итогам сезона в Чемпионшипе. После 8-ми туров АПЛ команда Рафаэля Бенитеса занимает девятое место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Ньюкасл»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 16 октября 2017, 23:41

      ура!!Эшли аут!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 23:14

      Товар подготовлен к продаже и сияет как начищенный самовар... Владеть клубом всё так же престижно в определённых кругах...
      Может кто из отечественных воротил пожелает британского признания для своей персоны??!...))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7737

      mihail200606 16 октября 2017, 22:59

      Ну может и правильно, а то чтото не очень получалось..
      Китайцы нарисуются щас наверное...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 16 октября 2017, 22:51

      ну теперь сын абрамовича, наверное, не купит цска)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      vinnik1209 > Chesn0k 16 октября 2017, 22:56

      Это точно)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      vinnik1209 > Chesn0k 16 октября 2017, 22:57

      Извини я случайно минусанул((((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11