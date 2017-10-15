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    Владимир Габулов: «Над полем «Крестовского» нужно поработать»

    Вратарь тульского«Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» (0:1) и рассказал об атмосфере на стадионе.

    «Зенит» давно не проигрывал. Мы подготовились, сыграли в свою игру, поймали соперника на контратаке и победили.

    Да, после забитого мяча я показывал ребятам, чтобы они помедленнее возвращались назад и подольше радовались.

    Может, сегодня и была доля везения, но если «Зенит» забивает с нарушением правил, значит, гола не было. Как вы заметили, судья уверенно все показал.

    Атмосфера на «Крестовском», наверное, лучшая в России. Чаша стадиона очень уютная, стадион бешеный, но над полем нужно поработать», — сказал игрок.

    «Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, «Арсенал» идет десятым с 17-ю очками.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.10.2017 22:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 16 октября 2017, 08:52

      Атмосфера реально крутая, болельщиков очень много даже в сраную погоду в сраный рабочий понедельник. Фан-променад перед матчем - мне кажется такого ни у кого нет, Зенит знает как красиво и заранее призывать болельщиков придти на стадион в любой день и в любую погоду.
      И не нужно "диванным псевдоболельщикам" критиковать - сначала побудьте там - не пожалеете)

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 16 октября 2017, 00:17

      Поле не сравнить с болотом в Туле.

      0
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 16 октября 2017, 00:00

      Ну на счёт поле - это естественно,ведь пока его не выдвигают,там трава не может нормально расти,поэтому надо либо 2-3 раза в год газон менять,либо поле выдвигать. А вообще,даже несмотря на всё это,газон нормальный,уж лучше всякой грязевой синтетики пермской или же кочек с кусками грязи в Каспийске

      1
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 15 октября 2017, 23:44

      Нужно отправить туда бакланов из администрации города и весь топ менеджмент Газпрома граблями поле вычищать.

      2
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      Рейтинг: +108

      Kbp. V 15 октября 2017, 23:04

      А какой атмосфере они все говорят???

      -1
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      Рейтинг: +133

      Rtu > Kbp. V 15 октября 2017, 23:26

      Наверное о том что это самый посещаемый стадион?и то что там поют,кричат и поддержка и впадаешь в эйфорию! В общем сходи посмотри ! Не на одном другом стадионе такой поддержки нет... а у многих тупые выкрики и гул и крики в микро суДья продадная )

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