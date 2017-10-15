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  • Владимир Габулов: «Над полем «Крестовского» нужно поработать»

Владимир Габулов: «Над полем «Крестовского» нужно поработать»

15 октября 2017, 22:40
6

Вратарь тульского«Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» (0:1) и рассказал об атмосфере на стадионе.

«Зенит» давно не проигрывал. Мы подготовились, сыграли в свою игру, поймали соперника на контратаке и победили.

Да, после забитого мяча я показывал ребятам, чтобы они помедленнее возвращались назад и подольше радовались.

Может, сегодня и была доля везения, но если «Зенит» забивает с нарушением правил, значит, гола не было. Как вы заметили, судья уверенно все показал.

Атмосфера на «Крестовском», наверное, лучшая в России. Чаша стадиона очень уютная, стадион бешеный, но над полем нужно поработать», — сказал игрок.

«Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, «Арсенал» идет десятым с 17-ю очками.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Габулов Владимир
Комментарии (6)
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Kbp. V
1508097853
А какой атмосфере они все говорят???
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Павелий
1508100271
Нужно отправить туда бакланов из администрации города и весь топ менеджмент Газпрома граблями поле вычищать.
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GoldPlayFIFARus9
1508101205
Ну на счёт поле - это естественно,ведь пока его не выдвигают,там трава не может нормально расти,поэтому надо либо 2-3 раза в год газон менять,либо поле выдвигать. А вообще,даже несмотря на всё это,газон нормальный,уж лучше всякой грязевой синтетики пермской или же кочек с кусками грязи в Каспийске
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Павел Амурский
1508102271
Поле не сравнить с болотом в Туле.
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Артурка32
1508133137
Атмосфера реально крутая, болельщиков очень много даже в сраную погоду в сраный рабочий понедельник. Фан-променад перед матчем - мне кажется такого ни у кого нет, Зенит знает как красиво и заранее призывать болельщиков придти на стадион в любой день и в любую погоду. И не нужно "диванным псевдоболельщикам" критиковать - сначала побудьте там - не пожалеете)
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