Владимир Габулов: «Над полем «Крестовского» нужно поработать»

Вратарь тульского«Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал гостевую победу над «Зенитом» (0:1) и рассказал об атмосфере на стадионе.

«Зенит» давно не проигрывал. Мы подготовились, сыграли в свою игру, поймали соперника на контратаке и победили.

Да, после забитого мяча я показывал ребятам, чтобы они помедленнее возвращались назад и подольше радовались.

Может, сегодня и была доля везения, но если «Зенит» забивает с нарушением правил, значит, гола не было. Как вы заметили, судья уверенно все показал.

Атмосфера на «Крестовском», наверное, лучшая в России. Чаша стадиона очень уютная, стадион бешеный, но над полем нужно поработать», — сказал игрок.

«Зенит» находится на первой строчке в турнирной таблице с 28-ю очками, «Арсенал» идет десятым с 17-ю очками.