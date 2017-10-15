Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Болельщик «Ньюкасла» пролетел 6700 миль и не попал на матч с «Саутгемптоном»

    Филиппинский болельщик «Ньюкасла» пролетел 6795 миль, но не смог попасть на матч команды с «Саутгемптоном» (2:2).

    «Возможно, я единственный фанат «Ньюкасла» с Филиппин. Я потратил все сбережения, чтобы добраться сюда. Пролетел 6795 миль на игру и узнал, что игру перенесли с 14 на 15 число.

    Это дата моего обратного рейса в Филиппины. Наверное, я ближе всего подобрался к тому, чтобы посмотреть на мою команду.

    P.S. Я не могу поменять рейс (это слишком дорого), надеюсь, они возьмут три очка. Очень расстроен», — написал болельщик в своем инстаграме.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.10.2017 21:47
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 октября 2017, 14:53

      обидно! но лучше бы скопил деньжат и прилетел на пару недель в Англию!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1609

      IVANRUS777 16 октября 2017, 00:05

      Руководство "сорок" могло бы сделать красивый жест и оплатить обратный билет парню) Но видно это судьба.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 15 октября 2017, 23:23

      а я прилетел за 7000км посмотреть на Бурирам Юнайтед..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 15 октября 2017, 22:34

      бывает и хуже: семья из австралии приехала посмотреть на неймара в барселоне, но не увидела ни неймара, ни барселоны, т.к. неймар в псж, а матч провели без болельщиков из-за референдума)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Romirez_369 15 октября 2017, 21:58

      Полный провал! Не повезло парню (( такого никому не пожелаешь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      gigs84 15 октября 2017, 21:53

      Не свезло!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11