Болельщик «Ньюкасла» пролетел 6700 миль и не попал на матч с «Саутгемптоном»

Филиппинский болельщик «Ньюкасла» пролетел 6795 миль, но не смог попасть на матч команды с «Саутгемптоном» (2:2).

«Возможно, я единственный фанат «Ньюкасла» с Филиппин. Я потратил все сбережения, чтобы добраться сюда. Пролетел 6795 миль на игру и узнал, что игру перенесли с 14 на 15 число.

Это дата моего обратного рейса в Филиппины. Наверное, я ближе всего подобрался к тому, чтобы посмотреть на мою команду.

P.S. Я не могу поменять рейс (это слишком дорого), надеюсь, они возьмут три очка. Очень расстроен», — написал болельщик в своем инстаграме.