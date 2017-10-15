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  • Болельщик «Ньюкасла» пролетел 6700 миль и не попал на матч с «Саутгемптоном»

Болельщик «Ньюкасла» пролетел 6700 миль и не попал на матч с «Саутгемптоном»

15 октября 2017, 21:47
6

Филиппинский болельщик «Ньюкасла» пролетел 6795 миль, но не смог попасть на матч команды с «Саутгемптоном» (2:2).

«Возможно, я единственный фанат «Ньюкасла» с Филиппин. Я потратил все сбережения, чтобы добраться сюда. Пролетел 6795 миль на игру и узнал, что игру перенесли с 14 на 15 число.

Это дата моего обратного рейса в Филиппины. Наверное, я ближе всего подобрался к тому, чтобы посмотреть на мою команду.

P.S. Я не могу поменять рейс (это слишком дорого), надеюсь, они возьмут три очка. Очень расстроен», — написал болельщик в своем инстаграме.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Англия. Премьер-лига Саутгемптон Ньюкасл
Комментарии (6)
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gigs84
1508093595
Не свезло!
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Romirez_369
1508093912
Полный провал! Не повезло парню (( такого никому не пожелаешь...
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Chesn0k
1508096074
бывает и хуже: семья из австралии приехала посмотреть на неймара в барселоне, но не увидела ни неймара, ни барселоны, т.к. неймар в псж, а матч провели без болельщиков из-за референдума)
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кошмарик
1508099007
а я прилетел за 7000км посмотреть на Бурирам Юнайтед..
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IVANRUS777
1508101518
Руководство "сорок" могло бы сделать красивый жест и оплатить обратный билет парню) Но видно это судьба.
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Diesel133
1508154815
обидно! но лучше бы скопил деньжат и прилетел на пару недель в Англию!))
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