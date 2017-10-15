Чайник Слуцкого и ребенок Месси. Дайджест событий дня

Александр Бубнов говорит, что Шалимов очень близок к отставке. Видимо, скоро уволят.

Полузащитник «Днепра» Юрий Вакулко рассказал, что в 2014 году отказался от перехода в «Зенит» по политическим причинам.

Леонид Слуцкий получил в подарок от «Норвича» чайник.

Уролог Трой Дини из «Уотфорда» посоветовал игрокам «Арсенал» завести яйца. Хотя бы немного яиц.

Глава департамента судейства и инспектирования РФС не видит смысла во введении ВАР. По крайней мере, в России.

«Локомотив» потерпел первое выездное поражение в сезоне. Обидчик Семина – Семак.

В Индонезии произошел ужас: вратарь головой столкнулся с партнером по команде и умер. Полный кошмар.

Джака ковырялся в носу, пока «Арсеналу» забивали победный гол. Рой Кин истер бы Гранита в порошок.

Лионель Месси в третий раз в жизни станет отцом. Он и здесь бьет без промаха.

«Рубин» победил в Ростове-на-Дону. Это – четвертое поражение Леонида Кучука подряд.