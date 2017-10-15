Чайник Слуцкого и ребенок Месси. Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 20:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 октября 2017, 20:10

      Слуцкий -чайник это что там намёк к его работе мол ничего не соображаешь или новая кликуха у него. Саксы вы там с ним не шалите

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Евгений Bольнов 15 октября 2017, 20:35

      мозги поменяй

      2
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