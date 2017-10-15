В Индонезии голкипер столкнулся головой с партнером и умер по дороге в больницу

Соболезнования родным.
Голкипер «Перселы» Чойрул Худа в матче чемпионата Индонезии против клуба «Семен Паданг» (2:0) в результате столкновения с партнером получил тяжелые травмы головы и шеи и скончался.
Инцидент произошел в конце первого тайма. 38-летний вратарь был заменен, а по дороге в больницу умер.
Худа провел в «Перселе» всю карьеру. За клуб голкипер дебютировал в 1999 году.
Innalillahi Wainnalillahi rojiun.Insiden tabrakan Choirul Huda dgn Ramon Rodriguez yg mgakibatkn Huda hrs dilarikn keRS& dikbarkn tlh wft pic.twitter.com/zwLiYgl5xy— Yani Hayrach (@Yani_Hayrach12) 15 октября 2017 г.