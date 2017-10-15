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    В Индонезии голкипер столкнулся головой с партнером и умер по дороге в больницу

    Голкипер «Перселы» Чойрул Худа в матче чемпионата Индонезии против клуба «Семен Паданг» (2:0) в результате столкновения с партнером получил тяжелые травмы головы и шеи и скончался.

    Инцидент произошел в конце первого тайма. 38-летний вратарь был заменен, а по дороге в больницу умер.

    Худа провел в «Перселе» всю карьеру. За клуб голкипер дебютировал в 1999 году.

    Источник: Twitter

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    15.10.2017 16:30
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: -205

      SKS6891 15 октября 2017, 20:37

      Соболезнования родным.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 15 октября 2017, 19:38

      Такая же трагедия произошла с вратарем ЦСКА Сергеем Перхуном. Жалко вратарей и многократно жалко их как людей.И их семьи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 октября 2017, 18:35

      жесть... вот так выходят на матч и не знают чем он может кончиться.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome > Евгений Bольнов 16 октября 2017, 14:09

      пиздюк ты на всех нарываешься. засранец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 октября 2017, 17:25

      Да уж, столкновение Будунова с Перхуном тоже не выглядело особо серьёзным, тем не менее...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome > Томь вперёд 15 октября 2017, 18:20

      Но честь и хвала Будунову. Это был несчатный случай, но тем не менее он ездил не однократно к семье Петхуна просил прощения, помогал семье и т.д.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome > Евгений Bольнов 16 октября 2017, 14:07

      Евгений хуеплет я тебе сукин сын эти огурцы в одно место засуну. Пиздюк. ты откуда сукин сын появился

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome > Евгений Bольнов 16 октября 2017, 14:08

      говнюк невоспитанный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 15 октября 2017, 17:09

      странно, а по видео и не скажешь, что сильное столкновение... жаль...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome > Евгений Bольнов 16 октября 2017, 14:10

      ты охреневший тип

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 15 октября 2017, 17:00

      В России тоже было подобное

      3
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm > Decorhome 15 октября 2017, 17:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да, будунов убил Перхуна....

      -5
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm > Евгений Bольнов 15 октября 2017, 18:43

      ты чё мне тихоешь, падла? в рот себе тихни, ушлёпок

      0
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      ...
      Рейтинг: +749

      rammax fcsm > Евгений Bольнов 15 октября 2017, 18:55

      а тебе за щёку, козявка зелёная

      0
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      ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome > Евгений Bольнов 16 октября 2017, 14:10

      иди на х...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome > Евгений Bольнов 16 октября 2017, 14:11

      пропади пропадом

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome > 16 октября 2017, 14:12

      Соболезнования родным.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 16:58

      Ветеран, такие на сворачивают... Пошёл до конца...

      3
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 15 октября 2017, 16:38

      Сразу вспомнился 2001-й год и трагедия с Сергеем Перхуном.

      6
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      Рейтинг: +98

      truded 15 октября 2017, 16:35

      R.I.P

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