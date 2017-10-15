Будогосский: «Какой смысл во введении ВАР с таким показом футбола, как у нас?»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил возможность введения на матчах РФПЛ системы видеоповторов.

Ранее функционер заявил, что для реализации подобного плана в чемпионате России не хватит судей.

– Если будет введена в действие система ВАР, как видеоассистенты смогут принимать решение?

– Это тоже вопрос. Какие камеры будут передавать картинку в «штаб»? Если показывают так, как порой у нас показывают футбол, какой смысл во всей этой системе ВАР – мы ничего не можем разобрать. Здесь, наверное, зависит все не только от количества камер, но и от режиссера, операторов трансляции.