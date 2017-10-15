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    Будогосский: «Какой смысл во введении ВАР с таким показом футбола, как у нас?»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил возможность введения на матчах РФПЛ системы видеоповторов.

    Ранее функционер заявил, что для реализации подобного плана в чемпионате России не хватит судей.

    – Если будет введена в действие система ВАР, как видеоассистенты смогут принимать решение?

    – Это тоже вопрос. Какие камеры будут передавать картинку в «штаб»? Если показывают так, как порой у нас показывают футбол, какой смысл во всей этой системе ВАР – мы ничего не можем разобрать. Здесь, наверное, зависит все не только от количества камер, но и от режиссера, операторов трансляции.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.10.2017 15:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 16 октября 2017, 00:59

      кто его туда посадил? а главное зачем занимать должность в которой ты ноль?

      0
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      Рейтинг: +4469

      Snek 15 октября 2017, 21:38

      хоспадя, выгоните бурду и смысл всего появится сразу же.

      0
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 15 октября 2017, 20:17

      а при таком качестве судейства и футбол- то не нужен)))

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 октября 2017, 18:53

      Еще один вопрос по видеорешениям! Гол Ростова в ворота Рубина! (Ничего не утверждаю) Где боковой судья находился? 20 см в сторону от перпендикуляра и видит 2-х метровый офсайд. 20 см в другую сторону и 2 метра до офсайда! Повтор остановили и линию провели когда мяч летел уже над штрафной и делают акцент на то, что Макеев вне игры! А почему не провести линию на замахе Калачева? Так что без видео судей правды в футболе не будет!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 октября 2017, 18:21

      будет придираться ко всему лишь бы не принимать неизбежное.

      2
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 15 октября 2017, 17:54

      Не хочет кормушку терять,
      Будет препятствовать.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 октября 2017, 17:50

      какой на хер тебе Штаб,едрос тебе в печень..
      зае..л функционировать,сил нет.

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 15 октября 2017, 17:20

      Будогосский похоже очень хорошо наваривает с каждого проплаченного матча, а тут лишают источника дохода, поэтому не удивительно что он обсерает эту систему всеми способами

      1
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      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 15 октября 2017, 16:27

      УПРЯМЫЙ И ВЗДОРНЫЙ СТАРИК!

      5
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 15 октября 2017, 16:26

      ,, А какой смысл в БудагосКом при таком уровне футбола,как у нас?

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