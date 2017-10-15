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  • Будогосский: «Какой смысл во введении ВАР с таким показом футбола, как у нас?»

Будогосский: «Какой смысл во введении ВАР с таким показом футбола, как у нас?»

15 октября 2017, 15:07
14

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский оценил возможность введения на матчах РФПЛ системы видеоповторов.

Ранее функционер заявил, что для реализации подобного плана в чемпионате России не хватит судей.

– Если будет введена в действие система ВАР, как видеоассистенты смогут принимать решение?

– Это тоже вопрос. Какие камеры будут передавать картинку в «штаб»? Если показывают так, как порой у нас показывают футбол, какой смысл во всей этой системе ВАР – мы ничего не можем разобрать. Здесь, наверное, зависит все не только от количества камер, но и от режиссера, операторов трансляции.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей
Комментарии (14)
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Alex ostrov
1508069511
Все отговорки судейского департамента сводятся к одной мысли "а как же мы теперь договорные матчи будем проводить???"
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DOCTOR PENALTY
1508073012
Андрей Дмитриевич , стандарты работы с видеоповторами должны разработать вы. Волков бояться - в лес не ходить.
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alex1951
1508073996
,, А какой смысл в БудагосКом при таком уровне футбола,как у нас?
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Krasnodar 123
1508074068
УПРЯМЫЙ И ВЗДОРНЫЙ СТАРИК!
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Masteralex
1508077227
Будогосский похоже очень хорошо наваривает с каждого проплаченного матча, а тут лишают источника дохода, поэтому не удивительно что он обсерает эту систему всеми способами
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shinnik
1508079002
какой на хер тебе Штаб,едрос тебе в печень.. зае..л функционировать,сил нет.
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subbotaspartak
1508079277
Не хочет кормушку терять, Будет препятствовать.
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OfaZavr
1508080899
будет придираться ко всему лишь бы не принимать неизбежное.
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Serjoga
1508082795
Еще один вопрос по видеорешениям! Гол Ростова в ворота Рубина! (Ничего не утверждаю) Где боковой судья находился? 20 см в сторону от перпендикуляра и видит 2-х метровый офсайд. 20 см в другую сторону и 2 метра до офсайда! Повтор остановили и линию провели когда мяч летел уже над штрафной и делают акцент на то, что Макеев вне игры! А почему не провести линию на замахе Калачева? Так что без видео судей правды в футболе не будет!
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Отчаянный Пердун
1508104746
кто его туда посадил? а главное зачем занимать должность в которой ты ноль?
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