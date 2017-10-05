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  • Будогосский: «В России не хватит судей для организации функций видеоассистентов»

Будогосский: «В России не хватит судей для организации функций видеоассистентов»

5 октября 2017, 06:32
13

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что в России не хватает квалифицированных судей для обеспечения работы системы видеоповторов.

Напомним, что правление Премьер-лиги проголосовало за необходимость введения в матчах российского чемпионата системы видеоповторов.

– Идея нормальная. Теперь дело за содержанием, чтобы это все реализовать. Важно понимать, что в соответствии с документами судейских международных организаций функции видеоассистентов должны выполнять действующие судьи.

– А их не хватает?

– Да. Давайте говорить, кто будет сидеть за аппаратурой, кто будет ей управлять. Сейчас у нас 21 арбитр в Премьер-лиге. Считаем – еще 16 арбитров в ФНЛ, но из них только 13 уже судили, 14-й только-только дебютировал. Фактически – 14. Зададим вопрос – может ли арбитр ФНЛ быть ассистентом на матче РФПЛ? Наверное, нет. Считаем дальше: для 8 матчей в туре надо иметь 8 человек для работы видеоассистентами. Итого, с учетом главных рефери, – 16 человек.

– То есть 21 арбитр всего и на каждом туре будет задействовано 16.

– Да. Из 21 арбитра 9 человек в листе ФИФА. Допустим, три бригады (три главных и три резервных, а это, как правило, главные арбитры) уехало судить за рубеж. Вот проблема...

– То есть, судей нет.

– На первом месте должна стоять проблема подготовки судей для реализации идеи с видеоарбитрами. Это очень важная задача.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей
Комментарии (13)
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Rebrova
1507176682
Я думала судей у нас больше, и не думала, что есть проблемы с подготовкой кадров. на пустом месте сделали препятствие.
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VIPded
1507176771
Так делиться не хотели, что в судьи никого и не пускали?
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пряник929
1507177873
В такой большой стране не хватит????
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АЛЕКС 58
1507178950
Даже в таком нищем виде спорта,как регби,работают видеоповторы! В футболе крутятся такие бабки,что каждый судейка мечтает резко разбогатеть!
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antonson10
1507179738
ахала ну да там такие судьи, что соседа дядю Васю посади и бутылку водки дай, он сразу после момента с игры позвонит главному арбитру и расскажет как направде все было намного качественнее)
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семёнычев
1507180198
Вот не кизди,господин Бугоевский!!! У тебя сейчас два " матраса" пасутся на линии ворот,плюс резервный яйца чешет полтора часа... Вот пусть и сидят за мониторами!!!
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Stavropolets
1507181783
Научите свистеть компьютер
Ответить
paracetamol
1507184488
До последнего на своем стоит старикашка. Будогосский, не можешь организовать дело - уходи!
Ответить
Borz1
1507194961
потеряет доход
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Nevskij
1507210532
Ларчик просто открывается: посадите за видеоповтор технического работника, задачей которого будет обеспечить главному арбитру возможность четко увидеть спорный эпизод. Или это так сложно?
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