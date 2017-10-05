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    Будогосский: «В России не хватит судей для организации функций видеоассистентов»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что в России не хватает квалифицированных судей для обеспечения работы системы видеоповторов.

    Напомним, что правление Премьер-лиги проголосовало за необходимость введения в матчах российского чемпионата системы видеоповторов.

    – Идея нормальная. Теперь дело за содержанием, чтобы это все реализовать. Важно понимать, что в соответствии с документами судейских международных организаций функции видеоассистентов должны выполнять действующие судьи.

    – А их не хватает?

    – Да. Давайте говорить, кто будет сидеть за аппаратурой, кто будет ей управлять. Сейчас у нас 21 арбитр в Премьер-лиге. Считаем – еще 16 арбитров в ФНЛ, но из них только 13 уже судили, 14-й только-только дебютировал. Фактически – 14. Зададим вопрос – может ли арбитр ФНЛ быть ассистентом на матче РФПЛ? Наверное, нет. Считаем дальше: для 8 матчей в туре надо иметь 8 человек для работы видеоассистентами. Итого, с учетом главных рефери, – 16 человек.

    – То есть 21 арбитр всего и на каждом туре будет задействовано 16.

    – Да. Из 21 арбитра 9 человек в листе ФИФА. Допустим, три бригады (три главных и три резервных, а это, как правило, главные арбитры) уехало судить за рубеж. Вот проблема...

    – То есть, судей нет.

    – На первом месте должна стоять проблема подготовки судей для реализации идеи с видеоарбитрами. Это очень важная задача.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2017 06:32
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +229

      Nevskij 5 октября 2017, 16:35

      Ларчик просто открывается: посадите за видеоповтор технического работника, задачей которого будет обеспечить главному арбитру возможность четко увидеть спорный эпизод. Или это так сложно?

      1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 5 октября 2017, 12:16

      потеряет доход

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +448

      Paladius 5 октября 2017, 11:39

      Ну как вариант можно на первое время приглашать в качестве видеоассистентов иностранных арбитров! Было бы желание, а так можно кучу отмаз придумать, чтобы отсрочить введение системы. Это же их хлеб, хоть и черный!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 5 октября 2017, 10:35

      очень затратная идея

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17982

      paracetamol 5 октября 2017, 09:21

      До последнего на своем стоит старикашка. Будогосский, не можешь организовать дело - уходи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 5 октября 2017, 08:36

      Научите свистеть компьютер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 октября 2017, 08:09

      Вот не кизди,господин Бугоевский!!!
      У тебя сейчас два " матраса" пасутся на линии ворот,плюс резервный яйца чешет полтора часа...
      Вот пусть и сидят за мониторами!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      antonson10 5 октября 2017, 08:02

      ахала ну да там такие судьи, что соседа дядю Васю посади и бутылку водки дай, он сразу после момента с игры позвонит главному арбитру и расскажет как направде все было намного качественнее)

      3
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      Рейтинг: +2624

      АЛЕКС 58 5 октября 2017, 07:49

      Даже в таком нищем виде спорта,как регби,работают видеоповторы! В футболе крутятся такие бабки,что каждый судейка мечтает резко разбогатеть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 октября 2017, 07:31

      В такой большой стране не хватит????

      4
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > пряник929 5 октября 2017, 07:44

      есть но придется делиться с ними

      1
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