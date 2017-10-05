Будогосский: «В России не хватит судей для организации функций видеоассистентов»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что в России не хватает квалифицированных судей для обеспечения работы системы видеоповторов.

Напомним, что правление Премьер-лиги проголосовало за необходимость введения в матчах российского чемпионата системы видеоповторов.

– Идея нормальная. Теперь дело за содержанием, чтобы это все реализовать. Важно понимать, что в соответствии с документами судейских международных организаций функции видеоассистентов должны выполнять действующие судьи.

– А их не хватает?

– Да. Давайте говорить, кто будет сидеть за аппаратурой, кто будет ей управлять. Сейчас у нас 21 арбитр в Премьер-лиге. Считаем – еще 16 арбитров в ФНЛ, но из них только 13 уже судили, 14-й только-только дебютировал. Фактически – 14. Зададим вопрос – может ли арбитр ФНЛ быть ассистентом на матче РФПЛ? Наверное, нет. Считаем дальше: для 8 матчей в туре надо иметь 8 человек для работы видеоассистентами. Итого, с учетом главных рефери, – 16 человек.

– То есть 21 арбитр всего и на каждом туре будет задействовано 16.

– Да. Из 21 арбитра 9 человек в листе ФИФА. Допустим, три бригады (три главных и три резервных, а это, как правило, главные арбитры) уехало судить за рубеж. Вот проблема...

– То есть, судей нет.

– На первом месте должна стоять проблема подготовки судей для реализации идеи с видеоарбитрами. Это очень важная задача.