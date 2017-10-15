Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в третий раз станет отцом.

Супруга аргентинского форварда Антонелла Роккуццо подтвердила свою беременность.

Напомним, что у Месси уже есть двое детей – двухгодовалый Матео и четырехлетний Тьяго.