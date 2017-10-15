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    Месси в третий раз станет отцом

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в третий раз станет отцом.

    Супруга аргентинского форварда Антонелла Роккуццо подтвердила свою беременность.

    Напомним, что у Месси уже есть двое детей – двухгодовалый Матео и четырехлетний Тьяго.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    15.10.2017 18:45
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +28

      Seven 115 18 октября 2017, 15:10

      нифига себе

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 16 октября 2017, 10:00

      Бл@ и в этой сфере соперничают с КриРоном! Пока у обеих по 3! )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 16 октября 2017, 08:27

      Поздравляю. В России получил бы 250 тыс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 15 октября 2017, 21:49

      Ну прямо гном-производитель,молодец!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 15 октября 2017, 21:05

      ... и заметьте: всё натурально и от законной, настоящей жены!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      truded 15 октября 2017, 20:26

      красава, и в ворота попадает и жене закидывает успешно)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 15 октября 2017, 20:24

      Ребята! Поздравлять в это время не принято, человечек ещё не родился! Хотелось бы, чтобы всё прошло хорошо. Неплохо бы, чтобы родилась девочка, для полного счастья и, конечно, чтобы родители до конца своих дней были вместе. Прожили бы жизнь вместе и в радостях и, увы, неизбежных для каждого человека, бедах. А -то, ребёнок рождается, родители разбегаются... А в жизни таких людей, как Месси, ещё и со скандалами на весь мир.

      6
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > multiscan 15 октября 2017, 20:46

      Наоборот тем больше мальчиков тем больше помощников с девочками труднее воспитывать потому что они кампризные и не дисциплинированые в отличии от пацанов

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > Евгений Bольнов 15 октября 2017, 20:48

      1) С незнакомыми мне людьми, я общаюсь только на "вы", если они относятся ко мне адекватно. 2) Свои комментарии в интернете я делаю не ртом, а печатаю на компе.3) Почему я должен закрывать свой рот? Я высказал свои мысли, причём вполне адекватные.Так что, дорогой товарисч, лучше подумай о том, чтобы поправить свой минусовый рейтинг, хотя он - штука весьма условная.Почему "тыкаю, см. пункт 1!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      multiscan > Dart Veider 15 октября 2017, 20:52

      Как говорится, на вкус и цвет... По мне, если семья хочет и может иметь много детей, то должны быть и девочки. Хотя у меня, например, существует бзик, что сестёр лучше иметь младших, старшие пацанов часто подавляют. Но это моё личное мнение.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 19:48

      Молодец, не забывает о человеческих радостях! Избегает скандалов, творит на поле и созидает в семье!!..))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +157

      Dart Veider > insider_retro 15 октября 2017, 20:43

      Вот только не надо тут пиздеть что Месси скандалов избегает с испанскими налоговиками все видели как он избегает скандалов не платя налоги

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Dart Veider 15 октября 2017, 20:49

      По сравнению с некоторыми - это почти единичное недоразумение... А судя по праведному гневу пиздёшь проистекает от почитателя некоего почитаемого игрока, скандалов у которого на порядок больше!!!...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > insider_retro 26 октября 2017, 20:41

      Правильно я говорю не нранвится когда тебе правдой тычят в лицо не читай как говорится правда матка режет глаза

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Dart Veider 27 октября 2017, 14:15

      Вот и не читали бы моё писалово, не я к Вам с комментариями
      в обтекаемых формах сунулся...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > insider_retro 27 октября 2017, 15:07

      Не надо писать всякую хрень тогда и придиратся не будут

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Dart Veider 27 октября 2017, 15:14

      Не тебе судить... Или читай, или мимо... А то гляди-ка, фраер расписной тут определять будет кому что писать...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > insider_retro 27 октября 2017, 18:38

      Тебя чурку забыл спросить что мне делать усек баклан

      -1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Dart Veider 27 октября 2017, 18:55

      Ты, чепушило, много забыл в жизни сделать

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider > insider_retro 27 октября 2017, 19:48

      Закрой паяло чтобы не воняло мудень

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 15 октября 2017, 19:28

      Хеттрик

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Mr Abdullaev 15 октября 2017, 19:32

      Хет-трик! Писать правильно не умеешь, зато минусы нажимать научился, да? Тогда хоть обоснуй.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +178

      Sense1 > Антибиотик 15 октября 2017, 19:45

      Раз уж речь зашла о грамматике, то не ОБЕИХ футболистов, а ОБОИХ.

      5
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Антибиотик 15 октября 2017, 20:40

      Имею право на ошибку.

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 15 октября 2017, 19:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Обеих футболистов не люблю. Что Роналду, что Месси. Как-то измельчал футбол, раньше настоящие мужики в футбол играли: Зидан, Фигу, Ван Бастен, Дель Пьеро и т.д. Все были великие футболисты, но никто из них не делал идолов, просто людям нравилась их игра. Уж не обессудьте, это мое личное мнение. Но если уж сравнивать двух современных звезд, то Месси хоть с бабой спит, а Роналду лишь свою жидкость в суррогатных матерей через пробирку заливает.

      -5
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