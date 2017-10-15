нифига себе
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в третий раз станет отцом.
Супруга аргентинского форварда Антонелла Роккуццо подтвердила свою беременность.
Напомним, что у Месси уже есть двое детей – двухгодовалый Матео и четырехлетний Тьяго.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в третий раз станет отцом.
Супруга аргентинского форварда Антонелла Роккуццо подтвердила свою беременность.
Напомним, что у Месси уже есть двое детей – двухгодовалый Матео и четырехлетний Тьяго.
нифига себе
Бл@ и в этой сфере соперничают с КриРоном! Пока у обеих по 3! )))
Поздравляю. В России получил бы 250 тыс
... и заметьте: всё натурально и от законной, настоящей жены!
красава, и в ворота попадает и жене закидывает успешно)
Ребята! Поздравлять в это время не принято, человечек ещё не родился! Хотелось бы, чтобы всё прошло хорошо. Неплохо бы, чтобы родилась девочка, для полного счастья и, конечно, чтобы родители до конца своих дней были вместе. Прожили бы жизнь вместе и в радостях и, увы, неизбежных для каждого человека, бедах. А -то, ребёнок рождается, родители разбегаются... А в жизни таких людей, как Месси, ещё и со скандалами на весь мир.
Наоборот тем больше мальчиков тем больше помощников с девочками труднее воспитывать потому что они кампризные и не дисциплинированые в отличии от пацанов
1) С незнакомыми мне людьми, я общаюсь только на "вы", если они относятся ко мне адекватно. 2) Свои комментарии в интернете я делаю не ртом, а печатаю на компе.3) Почему я должен закрывать свой рот? Я высказал свои мысли, причём вполне адекватные.Так что, дорогой товарисч, лучше подумай о том, чтобы поправить свой минусовый рейтинг, хотя он - штука весьма условная.Почему "тыкаю, см. пункт 1!
Как говорится, на вкус и цвет... По мне, если семья хочет и может иметь много детей, то должны быть и девочки. Хотя у меня, например, существует бзик, что сестёр лучше иметь младших, старшие пацанов часто подавляют. Но это моё личное мнение.
Молодец, не забывает о человеческих радостях! Избегает скандалов, творит на поле и созидает в семье!!..))
Вот только не надо тут пиздеть что Месси скандалов избегает с испанскими налоговиками все видели как он избегает скандалов не платя налоги
По сравнению с некоторыми - это почти единичное недоразумение... А судя по праведному гневу пиздёшь проистекает от почитателя некоего почитаемого игрока, скандалов у которого на порядок больше!!!...
Правильно я говорю не нранвится когда тебе правдой тычят в лицо не читай как говорится правда матка режет глаза
Вот и не читали бы моё писалово, не я к Вам с комментариями
в обтекаемых формах сунулся...
Не надо писать всякую хрень тогда и придиратся не будут
Не тебе судить... Или читай, или мимо... А то гляди-ка, фраер расписной тут определять будет кому что писать...
Тебя чурку забыл спросить что мне делать усек баклан
Ты, чепушило, много забыл в жизни сделать
Закрой паяло чтобы не воняло мудень
Хеттрик
Хет-трик! Писать правильно не умеешь, зато минусы нажимать научился, да? Тогда хоть обоснуй.
Раз уж речь зашла о грамматике, то не ОБЕИХ футболистов, а ОБОИХ.
Имею право на ошибку.
Обеих футболистов не люблю. Что Роналду, что Месси. Как-то измельчал футбол, раньше настоящие мужики в футбол играли: Зидан, Фигу, Ван Бастен, Дель Пьеро и т.д. Все были великие футболисты, но никто из них не делал идолов, просто людям нравилась их игра. Уж не обессудьте, это мое личное мнение. Но если уж сравнивать двух современных звезд, то Месси хоть с бабой спит, а Роналду лишь свою жидкость в суррогатных матерей через пробирку заливает.