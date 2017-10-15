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    Джака ковырялся в носу, когда «Арсенал» в добавленное время пропустил решающий гол от «Уотфорда»

    В матче 8-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях проиграл «Уотфорду» – 1:2. Победный гол в исполнении Тома Клеверли был забит на второй добавленной минуте.

    Отметим, что в моменте с пропущенным мячом полузащитник «канониров» Гранит Джака ковырялся в носу перед штрафной площадью и не опекал соперника. При этом в данной встрече швейцарец отдал голевую передачу.

    В нынешнем сезоне Джака провел за «Арсенал» в АПЛ восемь матчей, отметившись тремя результативными пасами.

    Источник: Twitter

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    15.10.2017 16:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 15 октября 2017, 20:25

      а разве это запрещено ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 октября 2017, 17:36

      попробуй джака джака ммммммя мммммммя

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12133

      BRO_football 15 октября 2017, 17:28

      Наш человек. Есть в Джаке частичка русского человека.

      5
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