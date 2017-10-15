Джака ковырялся в носу, когда «Арсенал» в добавленное время пропустил решающий гол от «Уотфорда»

В матче 8-го тура АПЛ «Арсенал» в гостях проиграл «Уотфорду» – 1:2. Победный гол в исполнении Тома Клеверли был забит на второй добавленной минуте.

Отметим, что в моменте с пропущенным мячом полузащитник «канониров» Гранит Джака ковырялся в носу перед штрафной площадью и не опекал соперника. При этом в данной встрече швейцарец отдал голевую передачу.

В нынешнем сезоне Джака провел за «Арсенал» в АПЛ восемь матчей, отметившись тремя результативными пасами.