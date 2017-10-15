Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семак: «Уфа» заслуженно выиграла у «Локомотива»

15 октября 2017, 17:01
15

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России. Специалист остался доволен игрой своих подопечных и отметил, что они заслуженно выиграли в этой встрече.

– Сегодня мы хорошо играли, придерживались нашей тактической схемы. Хорошо играли в отборе, плотно. Голы даются нам тяжело. Не скажу, что были 100-процентные моменты, но подходов было очень много. Нам не хватает более лаконичных и правильных действий в завершающей стадии. В реализации есть над чем работать. А в целом, заслуженная победа.

– Сегодня был отдельный акцент на стандартах? Видно было, что угловые разыгрывали по-другому.

– Нет, почему. Мы готовимся к каждому сопернику, смотрим. Сегодня были хорошие стандарты, но не смогли забить.

– Есть претензии к судье по двум эпизодам?

– Сложно судить, надо смотреть повтор. Я очень далеко находился, судья был ближе. Посмотрим, конечно, – заявил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив Семак Сергей
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1508076749
С победой, Сергей Богданович!! Тяжело, но процесс идёт!! А с лаконичностью атак и логистикой доставки мяча к воротам соперника, чуть позже, но получится!! Должно получится!!..))
Ответить
shinnik
1508078357
Ждём в сборной.
Ответить
prezent2017
1508081874
Уфа по-зенитовски играла, с позиции силы, зажала паровозиков, дыхнуть не давала.
Ответить
a-rakhmatov
1508081905
Отличная игра!.....молодцы уфимцы)))
Ответить
OfaZavr
1508082074
Молодца Сергей Богданович! С победой!
Ответить
Marat...za...CSKA
1508089550
При все уважении к Семаку очень рад этой победе!!! Молодцы Уфимцы соперник был серьёзный...
Ответить
rostik-100
1508091973
В победу Локомотива изначально не верилось, они любители слить середняку, поэтому их место и будет 5-6, стабильности нет.
Ответить
<Бывший Футболист>
1508094697
теперь едем в хабаровск,надеюсь за победой!Плотность в таблице фантастическая!Сразу несколько команд претендуют на еврокубки!
Ответить
ljrljr0505
1508095374
к сожалению, Сергей Богданович, Вы абсолютно правы. Уфа заслуженно победила. А жаль. Учитывая результаты тура Было бы намного интереснее, если бы был другой результат. Но история не терпит сослагательного наклонения...Удачи Уфе в следующих играх.
Ответить
Lev Aleks
1508104669
Тут можно поспорить....
Ответить
Главные новости
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
2
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
6
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
5
Все новости
Все новости
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
6
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
5
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+