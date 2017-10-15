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    Семак: «Уфа» заслуженно выиграла у «Локомотива»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России. Специалист остался доволен игрой своих подопечных и отметил, что они заслуженно выиграли в этой встрече.

    – Сегодня мы хорошо играли, придерживались нашей тактической схемы. Хорошо играли в отборе, плотно. Голы даются нам тяжело. Не скажу, что были 100-процентные моменты, но подходов было очень много. Нам не хватает более лаконичных и правильных действий в завершающей стадии. В реализации есть над чем работать. А в целом, заслуженная победа.

    – Сегодня был отдельный акцент на стандартах? Видно было, что угловые разыгрывали по-другому.

    – Нет, почему. Мы готовимся к каждому сопернику, смотрим. Сегодня были хорошие стандарты, но не смогли забить.

    – Есть претензии к судье по двум эпизодам?

    – Сложно судить, надо смотреть повтор. Я очень далеко находился, судья был ближе. Посмотрим, конечно, – заявил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 17:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 16 октября 2017, 00:57

      Тут можно поспорить....

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 15 октября 2017, 22:22

      к сожалению, Сергей Богданович, Вы абсолютно правы. Уфа заслуженно победила. А жаль. Учитывая результаты тура Было бы намного интереснее, если бы был другой результат. Но история не терпит сослагательного наклонения...Удачи Уфе в следующих играх.

      1
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      Рейтинг: +31

      <Бывший Футболист> 15 октября 2017, 22:11

      теперь едем в хабаровск,надеюсь за победой!Плотность в таблице фантастическая!Сразу несколько команд претендуют на еврокубки!

      1
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 15 октября 2017, 21:26

      В победу Локомотива изначально не верилось, они любители слить середняку, поэтому их место и будет 5-6, стабильности нет.

      0
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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 15 октября 2017, 20:45

      При все уважении к Семаку очень рад этой победе!!! Молодцы Уфимцы соперник был серьёзный...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 октября 2017, 18:41

      Молодца Сергей Богданович! С победой!

      4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 15 октября 2017, 18:38

      Отличная игра!.....молодцы уфимцы)))

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 октября 2017, 18:37

      Уфа по-зенитовски играла, с позиции силы, зажала паровозиков, дыхнуть не давала.

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > prezent2017 15 октября 2017, 20:56

      А Арсенал как сыграл, заценил? Ай да молодцы ребята :)

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 октября 2017, 17:39

      Ждём в сборной.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > shinnik 15 октября 2017, 18:38

      Хорошая идея.

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 15 октября 2017, 17:12

      С победой, Сергей Богданович!! Тяжело, но процесс идёт!!
      А с лаконичностью атак и логистикой доставки мяча к воротам соперника, чуть позже, но получится!! Должно получится!!..))

      4
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > insider_retro 15 октября 2017, 18:08

      Я тоже в это верю.Но и парочка игроков топ уровня не помешало бы.

      2
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > Ral13 15 октября 2017, 19:56

      Для начала титульный спонсор не помешал бы, чтобы были деньги на эту парочку игроков топ уровня.

      2
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > grroznyi85 15 октября 2017, 20:02

      Согласен... Сезон на одном энтузиазме сложно и отсутствие спонсора не придаёт стабильности...

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