Семак: «Уфа» заслуженно выиграла у «Локомотива»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России. Специалист остался доволен игрой своих подопечных и отметил, что они заслуженно выиграли в этой встрече.

– Сегодня мы хорошо играли, придерживались нашей тактической схемы. Хорошо играли в отборе, плотно. Голы даются нам тяжело. Не скажу, что были 100-процентные моменты, но подходов было очень много. Нам не хватает более лаконичных и правильных действий в завершающей стадии. В реализации есть над чем работать. А в целом, заслуженная победа.

– Сегодня был отдельный акцент на стандартах? Видно было, что угловые разыгрывали по-другому.

– Нет, почему. Мы готовимся к каждому сопернику, смотрим. Сегодня были хорошие стандарты, но не смогли забить.

– Есть претензии к судье по двум эпизодам?

– Сложно судить, надо смотреть повтор. Я очень далеко находился, судья был ближе. Посмотрим, конечно, – заявил Семак в эфире телеканала «Наш футбол».