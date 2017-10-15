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    Хайнкес убежден, что у «Баварии» впереди много работы

    Главный тренер немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес после уверенной победы в матче восьмого тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (5:0) призвал не впадать в эйфорию. Опытный специалист заметил, что команде есть над чем работать.

    «Для меня было важно победить сразу. Придет уверенность – как мне, так и команде. Я удовлетворен, как мы обращались с мячом. Однако переоценивать этот разгром не стоит. Хотя мне понравилось, что мы не остановились даже при счете 2:0.

    Убежден, впереди нас ждет много работы», – сказал немец.

    «Бавария» идет на втором месте Бундеслиги.

    Источник: ФК «Бавария»

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    15.10.2017 00:17
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