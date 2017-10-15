Хайнкес убежден, что у «Баварии» впереди много работы

Главный тренер немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес после уверенной победы в матче восьмого тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (5:0) призвал не впадать в эйфорию. Опытный специалист заметил, что команде есть над чем работать.

«Для меня было важно победить сразу. Придет уверенность – как мне, так и команде. Я удовлетворен, как мы обращались с мячом. Однако переоценивать этот разгром не стоит. Хотя мне понравилось, что мы не остановились даже при счете 2:0.

Убежден, впереди нас ждет много работы», – сказал немец.

«Бавария» идет на втором месте Бундеслиги.