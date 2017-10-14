Заха: «Для «Кристал Пэлас» победа над «Челси» – это только начало»

Полузащитник английского «Кристал Пэласа» Вилфрид Заха дал комментарий после победы в матче восьмого тура АПЛ над «Челси» (2:1). Футболист назвал эту викторию сном.

«Я очень устал, но ради победы не жалко отдать все силы. Мы должны были получить три очка. Хорошо, что мой гол пришелся очень вовремя.

Победу над чемпионом можно назвать сном. Однако для нас это только начало. Появилась уверенность, которая поможет подниматься с низов таблицы», – сказал Заха.

«Кристал Пэлас» продолжает быть на последнем месте АПЛ.

«Кристал Пэлас» не только забил, но и обыграл чемпиона после жутких 0:17