«Атлетик» выиграл у «Севильи» восьмой домашний матч в Примере подряд

В восьмом туре Примеры «Атлетик» в родных стенах с минимальным счетом переиграл «Севилью» (1:0), одержав над красно-белыми восьмую домашнюю победу подряд в рамках чемпионата Испании. Подобное случилось в истории клуба из Бильбао впервые.

После восьми матчей «Атлетик» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Севилья» идет на втором месте с 16-ю очками в активе. В этом туре команду Эдуардо Бериццо могут потеснить сразу три команды – «Валенсия», «Атлетико» и «Реал».