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    «Атлетик» выиграл у «Севильи» восьмой домашний матч в Примере подряд

    В восьмом туре Примеры «Атлетик» в родных стенах с минимальным счетом переиграл «Севилью» (1:0), одержав над красно-белыми восьмую домашнюю победу подряд в рамках чемпионата Испании. Подобное случилось в истории клуба из Бильбао впервые.

    После восьми матчей «Атлетик» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Севилья» идет на втором месте с 16-ю очками в активе. В этом туре команду Эдуардо Бериццо могут потеснить сразу три команды – «Валенсия», «Атлетико» и «Реал».

    Источник: Opta

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    14.10.2017 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 15 октября 2017, 10:17

      От души желаю Севилье продлить серию поражений в следующем матче группового этапа ЛЧ.

      -1
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