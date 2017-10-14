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    Венгер: «Озил? У меня в составе много игроков»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы продления контракта с полузащитником Месутом Озилом. Футболист хочет получить новое соглашение в 350 тысяч фунтов в неделю, но «канониры» пока не готовы пойти на это.

    «Конечно, Озил важен. Но у меня в составе много игроков. А Озил – один из лучших игроков в мире. Я не могу сказать вам, что действительно у него в голове. Я думаю, он хочет остаться», – заявил специалист.

    Озил в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии пять матчей, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Mirror.co.uk

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    14.10.2017 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 14 октября 2017, 21:33

      Продать к ердрене фене этого лентяя гребаного. Пускай его Мауринье в задницу тычет

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