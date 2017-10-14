Венгер: «Озил? У меня в составе много игроков»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил шансы продления контракта с полузащитником Месутом Озилом. Футболист хочет получить новое соглашение в 350 тысяч фунтов в неделю, но «канониры» пока не готовы пойти на это.

«Конечно, Озил важен. Но у меня в составе много игроков. А Озил – один из лучших игроков в мире. Я не могу сказать вам, что действительно у него в голове. Я думаю, он хочет остаться», – заявил специалист.

Озил в нынешнем сезоне провел в чемпионате Англии пять матчей, в которых результативными действиями не отличился.