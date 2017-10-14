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  • Кононов: «Матч со «Спартаком»? «Ахмат» наступает на одни и те же грабли»

Кононов: «Матч со «Спартаком»? «Ахмат» наступает на одни и те же грабли»

14 октября 2017, 07:59
7

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов дал оценку игре команды в матче со «Спартаком» (1:2) в 13-м туре РФПЛ. Специалист отметил, что его подопечные постоянно снижают концентрацию в защите после забитого гола.

«Тяжело анализировать такую игру сразу по горячим следам. Команда сыграла хороший второй тайм, первый тайм был плохой. Почему-то начали прижиматься к своим воротам, из-за чего пропустили, а сами создавали мало проблем вратарю соперника.

К сожалению, наступаем на те же грабли и пропускаем после того, как забиваем. Трудно сказать, почему это происходит, мне самому это как ножом по сердцу», – сказал Кононов.

«Ахмат» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионат России.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат Кононов Олег
Комментарии (7)
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vodomut
1507958330
играть нужно весь матч!
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TY13R
1507960605
ничего... прорвёмся;)
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oyabun
1507961117
Ровно те же слова можно сказать и про игру Спартака - и к воротам прижались в конце, и концентрацию потеряли в случае с пропущенным голом. Футбольные законы для всех одинаковы
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Диктор
1507965894
Мастерства наверно не хватает.
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Вомбат
1507968174
Почему это происходит, Кононов? Может быть, это бог наказывает вас за неправильное название команды? Ахмат Кадыров - был большим государственным человеком, и адекватные россияне чтут его память. Но называть футбольным клуб человеческим именем нельзя. Такого нигде нет. Это было сделано неправильно.
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OfaZavr
1507973037
ну а кто должен знать как не тренер из-за чего это происходит, вот и должен разобраться.
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