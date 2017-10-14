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    Кононов: «Матч со «Спартаком»? «Ахмат» наступает на одни и те же грабли»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов дал оценку игре команды в матче со «Спартаком» (1:2) в 13-м туре РФПЛ. Специалист отметил, что его подопечные постоянно снижают концентрацию в защите после забитого гола.

    «Тяжело анализировать такую игру сразу по горячим следам. Команда сыграла хороший второй тайм, первый тайм был плохой. Почему-то начали прижиматься к своим воротам, из-за чего пропустили, а сами создавали мало проблем вратарю соперника.

    К сожалению, наступаем на те же грабли и пропускаем после того, как забиваем. Трудно сказать, почему это происходит, мне самому это как ножом по сердцу», – сказал Кононов.

    «Ахмат» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионат России.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2017 07:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 12:23

      ну а кто должен знать как не тренер из-за чего это происходит, вот и должен разобраться.

      1
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      Рейтинг: +12439

      Вомбат 14 октября 2017, 11:02

      Почему это происходит, Кононов? Может быть, это бог наказывает вас за неправильное название команды? Ахмат Кадыров - был большим государственным человеком, и адекватные россияне чтут его память. Но называть футбольным клуб человеческим именем нельзя. Такого нигде нет. Это было сделано неправильно.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 октября 2017, 10:24

      Мастерства наверно не хватает.

      1
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      Рейтинг: +33554

      oyabun 14 октября 2017, 09:05

      Ровно те же слова можно сказать и про игру Спартака - и к воротам прижались в конце, и концентрацию потеряли в случае с пропущенным голом. Футбольные законы для всех одинаковы

      4
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th > oyabun 14 октября 2017, 10:07

      Согласен. Мы как обычно, забьем и встанем.

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 14 октября 2017, 08:56

      ничего... прорвёмся;)

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      Рейтинг: +677

      vodomut 14 октября 2017, 08:18

      играть нужно весь матч!

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