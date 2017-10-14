Кононов: «Матч со «Спартаком»? «Ахмат» наступает на одни и те же грабли»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов дал оценку игре команды в матче со «Спартаком» (1:2) в 13-м туре РФПЛ. Специалист отметил, что его подопечные постоянно снижают концентрацию в защите после забитого гола.

«Тяжело анализировать такую игру сразу по горячим следам. Команда сыграла хороший второй тайм, первый тайм был плохой. Почему-то начали прижиматься к своим воротам, из-за чего пропустили, а сами создавали мало проблем вратарю соперника.

К сожалению, наступаем на те же грабли и пропускаем после того, как забиваем. Трудно сказать, почему это происходит, мне самому это как ножом по сердцу», – сказал Кононов.

«Ахмат» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионат России.