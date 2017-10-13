Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Червиченко: «Севилья» может поиздеваться над «Спартаком»

13 октября 2017, 23:23
40

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура РФПЛ и поделился ожиданиями от встречи с «Севильей» в Лиге чемпионов.

«Честно говоря, «Спартак» не впечатлил. В первом тайме «Спартак» имел преимущество. Комбинация ГлушаковПромес — чуть ли не единственное светлое пятно во всем матче. В сегодняшней игре, скорее, не красно-белые были хороши, а «Ахмат» был очень разобранный.

Во-первых, у грозненской команды отсутствует середина из-за травм. Во-вторых, у команды не очень сильный тренер, чтобы бороться за места в еврокубках. Мне кажется, это тренер для клубов из нижней части таблицы. Может, тренер он и хороший, но, как мне кажется, человек слишком мягкий. А для работы на Кавказе надо быть более жестким человеком.

Если возвращаться к матчу, то где то «Спартаку» везло, где-то Лапочкин помог. На мой взгляд, у Адриано было положение вне игры во время гола Мельгарехо. К тому же отлично сыграл Селихов в воротах. Эта его игра в стиле Нойера очень помогла красно-белым в этом матче. Он много выручал и провел прекрасный матч.

В целом «Спартак» сильного впечатления не произвел. И это расстроило перед матчем с «Севильей». Боюсь, что при хороших погоде и поле испанцы могут и поиздеваться», — сказал Червиченко.

Матч 3-го тура группового этапа ЛЧ «Спартак» – «Севилья» состоится 17-го октября.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Севилья Червиченко Андрей
Комментарии (40)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
piligrim1986
1507927299
лузер завистливый
Ответить
SEREZHA7575
1507928185
как бы над тобой кто-нибудь не по издевался,жирдяй!
Ответить
мы_не_рабы
1507928876
"Обиженный" опять желчью плюнул. Играть в Грозном любой команде тяжело, да и везенье должно было вернуться к Спартаку. А по поводу судейства, то Лапочкин отсудил без серьёзных ошибок. А вот бывшему футбольному функционеру должно быть известно, что офсайд определяет боковой судья. Видимо фамилию "бывший" не знает, вот и несёт всякую чушь. Кстати, игроки Ахмата даже не спорили в этот момент. Селихов - молодец! Тяжёлая, трудовая победа! Поздравляю!
Ответить
Eddyson
1507934315
В общем, червивый ждал победы грозненцев, но Спартак его расстроил. Теперь у него обычное обострение. "Спартак должен был проиграть, но судья вдруг отсудил по футбольным правилам, Селихов, стоя в воротах почему-то делал то, за что ему деньги платят. Глушаков и Мельгарехо вообще окренели: забили голы."
Ответить
rammax fcsm
1507938992
когда ты заткнёшь свой поганый рот, жирный червяк??? Какое твоё собачье дело до Спартака??
Ответить
spartakuz
1507946363
Вот, зачем каждый раз брать интервью у этого человека? Не понимаю!
Ответить
Каратель помойников
1507947305
какой же мерзкий и завистливый этот червяк,в его то правление спартак какое впечатление производил? ответил бы на этот вопрос
Ответить
Obojaemiy
1507955577
Откусите ему кто нибудь язык!!!! Вечно обиженный!хуже бабы
Ответить
Dominator777
1507963649
Такое впечатление, что комментарии в отношении Спартака пишет малолетний дебил, который решил поиздеваться над болельщиками клуба. Причем клуба, в структуре которого сам состоял. Не понимает, что обсирая Спартак воняет так, что противно не только "болелам" Спартака, но и болельщикам других клубов.
Ответить
odin1973
1507963748
Богом обиженный червь видимо кончает только тогда ,когда гадость говорит про Спартак
Ответить
Главные новости
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
3
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
3
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
5
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
5
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Все новости
Все новости
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
4
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
1
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
8
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
40
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+