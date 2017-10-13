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    Червиченко: «Севилья» может поиздеваться над «Спартаком»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 13-го тура РФПЛ и поделился ожиданиями от встречи с «Севильей» в Лиге чемпионов.

    «Честно говоря, «Спартак» не впечатлил. В первом тайме «Спартак» имел преимущество. Комбинация ГлушаковПромес — чуть ли не единственное светлое пятно во всем матче. В сегодняшней игре, скорее, не красно-белые были хороши, а «Ахмат» был очень разобранный.

    Во-первых, у грозненской команды отсутствует середина из-за травм. Во-вторых, у команды не очень сильный тренер, чтобы бороться за места в еврокубках. Мне кажется, это тренер для клубов из нижней части таблицы. Может, тренер он и хороший, но, как мне кажется, человек слишком мягкий. А для работы на Кавказе надо быть более жестким человеком.

    Если возвращаться к матчу, то где то «Спартаку» везло, где-то Лапочкин помог. На мой взгляд, у Адриано было положение вне игры во время гола Мельгарехо. К тому же отлично сыграл Селихов в воротах. Эта его игра в стиле Нойера очень помогла красно-белым в этом матче. Он много выручал и провел прекрасный матч.

    В целом «Спартак» сильного впечатления не произвел. И это расстроило перед матчем с «Севильей». Боюсь, что при хороших погоде и поле испанцы могут и поиздеваться», — сказал Червиченко.

    Матч 3-го тура группового этапа ЛЧ «Спартак» – «Севилья» состоится 17-го октября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.10.2017 23:23
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 15 октября 2017, 21:36

      врёшь про внеигры гадина, врёшь...

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 15 октября 2017, 11:52

      Иногда, нужно просто не каркать и всё...! Севилья не БОГ...

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 октября 2017, 17:20

      Мне, бывают моменты, не симпатизирует игра Спартака, очень много пресса рекламирует Спартак, но я, когда пишу какую-нибудь реплику под спартаковским текстом, никогда не "лью грязь" и не оскорбляю никого из игроков клуба или их болельщиков! Но господин Червиченко, видимо, очень оскорблен руководством Спартака, потому что за последний год я не помню ни одного его комментария без грязи в адрес бывшего клуба! Видимо (мягко говоря) он непорядочный человек и далекий от футбола!

      2
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      Рейтинг: +307

      shpilman 14 октября 2017, 13:20

      когда уже сожгут этого жирного д о л б а е б а?

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 12:00

      как бы не сыграла команда все равно обгадить, зависть покоя не дает.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 октября 2017, 11:48

      честно говоря Спартак не впечатлил и так каждый раз вонь идёт вот жирная мразь

      1
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 14 октября 2017, 10:59

      очередной непонятный повод взять интервью у человека чье мнение никого в общем то не волнует.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 октября 2017, 10:58

      Червиченко сделал спам и привел его к неоднократному чемпионству. Если он говорит правду, за это его нужно уважать! К сожалению, болелы к-б напоминают мне майданных хохлов, что крушат памятники основателю окрайного государства Ленину.

      -2
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      Рейтинг: +2453

      docndoc > prezent2017 14 октября 2017, 18:46

      Спартак сделали Бесков и Романцев, а это чучело мошну себе набивало!

      0
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      Рейтинг: +160

      odin1973 14 октября 2017, 09:49

      Богом обиженный червь видимо кончает только тогда ,когда гадость говорит про Спартак

      6
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 14 октября 2017, 09:47

      Такое впечатление, что комментарии в отношении Спартака пишет малолетний дебил, который решил поиздеваться над болельщиками клуба. Причем клуба, в структуре которого сам состоял. Не понимает, что обсирая Спартак воняет так, что противно не только "болелам" Спартака, но и болельщикам других клубов.

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