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    Источник: Роналду зол из-за выхода Аргентины на ЧМ; Месси оформил хет-трик в решающем матче

    Сборная Аргентины в матче заключительного тура отборочного турнира зоны КОНМЕБОЛ обыграла команду Эквадора со счетом 3:1. Нападающий Лионель Месси забил три мяча, гарантировав Аргентине участие на чемпионате мира-2018.

    Согласно Si, форвард сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду разозлился из-за успеха Месси, решившего для своей команды вопрос выхода. Португалец также был недоволен высказыванием президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что аргентинец является лучшим футболистом мира.

    Напомним, сборная Португалии также получила прямую путевку на турнир в России.

    У Роналду четыре «Золотых мяча», у Месси – пять.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 22:27
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 11:53

      да ну это журналисты стравливают их делая вбросы такие.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 октября 2017, 07:10

      Не гоните чушь! Они уважают друг - друга, это вы желтая пресса зарабатываете баллы неся абсолютную херню!!!

      2
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 14 октября 2017, 00:19

      Криш в любом случае в АПЛ заиграет ваш Месси сразу сломают такой жесткой Лиге. Делайте выводы

      -3
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > BARCLAYS_APL 14 октября 2017, 01:03

      Не думаю

      4
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      Рейтинг: +133

      Rtu > BARCLAYS_APL 14 октября 2017, 01:30

      Точной так!месси водитель одной машины,а Рон доказал что готов играть везде!

      0
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      Рейтинг: +64

      play boy 13 октября 2017, 23:55

      Источник : Бомбардир.ру , хм, уже о многом говорит сам источник, но вопрос журналисту - Зачем писать такие провокационные статьи?

      2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 13 октября 2017, 23:47

      Если это правда то он должен быть рад что лучший футболист всех времён приедет на чемпионат мира. Где будет играть Роналду, лучший португальский футболист всех времён.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 октября 2017, 23:13

      Хороший игрок, но очень завистливый и какой то скользкий, то его мухи на поле кусают, то вот Месси хет трик сделал.

      6
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 октября 2017, 22:39

      Для Криштиану это трагедия и крушение всех надежд.

      5
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      Рейтинг: +13

      Agronavt 13 октября 2017, 22:32

      М-да

      0
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