Источник: Роналду зол из-за выхода Аргентины на ЧМ; Месси оформил хет-трик в решающем матче

Сборная Аргентины в матче заключительного тура отборочного турнира зоны КОНМЕБОЛ обыграла команду Эквадора со счетом 3:1. Нападающий Лионель Месси забил три мяча, гарантировав Аргентине участие на чемпионате мира-2018.

Согласно Si, форвард сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду разозлился из-за успеха Месси, решившего для своей команды вопрос выхода. Португалец также был недоволен высказыванием президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что аргентинец является лучшим футболистом мира.

Напомним, сборная Португалии также получила прямую путевку на турнир в России.

У Роналду четыре «Золотых мяча», у Месси – пять.