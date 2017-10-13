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Источник: Роналду зол из-за выхода Аргентины на ЧМ; Месси оформил хет-трик в решающем матче

13 октября 2017, 22:27
12

Сборная Аргентины в матче заключительного тура отборочного турнира зоны КОНМЕБОЛ обыграла команду Эквадора со счетом 3:1. Нападающий Лионель Месси забил три мяча, гарантировав Аргентине участие на чемпионате мира-2018.

Согласно Si, форвард сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду разозлился из-за успеха Месси, решившего для своей команды вопрос выхода. Португалец также был недоволен высказыванием президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что аргентинец является лучшим футболистом мира.

Напомним, сборная Португалии также получила прямую путевку на турнир в России.

У Роналду четыре «Золотых мяча», у Месси – пять.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Португалия Аргентина Реал Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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Agronavt
1507923177
М-да
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vitvik
1507923589
Для Криштиану это трагедия и крушение всех надежд.
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Александр52
1507925608
Хороший игрок, но очень завистливый и какой то скользкий, то его мухи на поле кусают, то вот Месси хет трик сделал.
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Jenea83
1507927633
Если это правда то он должен быть рад что лучший футболист всех времён приедет на чемпионат мира. Где будет играть Роналду, лучший португальский футболист всех времён.
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play boy
1507928138
Источник : Бомбардир.ру , хм, уже о многом говорит сам источник, но вопрос журналисту - Зачем писать такие провокационные статьи?
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BARCLAYS_APL
1507929562
Криш в любом случае в АПЛ заиграет ваш Месси сразу сломают такой жесткой Лиге. Делайте выводы
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Luis Figo
1507954205
Не гоните чушь! Они уважают друг - друга, это вы желтая пресса зарабатываете баллы неся абсолютную херню!!!
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OfaZavr
1507971232
да ну это журналисты стравливают их делая вбросы такие.
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