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  • Арустамян: «Летом Бердыев хотел пригласить Глушакова в «Рубин»

Арустамян: «Летом Бердыев хотел пригласить Глушакова в «Рубин»

13 октября 2017, 22:10
9

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном перехода Дениса Глушакова из «Спартака» в «Рубин» прошлым летом.

«Мы все знаем, что еще до начала сентября, Глушаков и «Спартак» не переподписали контракт, поэтому была вероятность, что «Рубин» сделает предложение Глушакову зимой, когда до конца контракта у Дениса останется примерно полгода.

«Рубин» этот вариант рассматривал. Бердыев лично хотел пригласить Глушакова. Но, к счастью для московского «Спартака», руководство вовремя переподписало контракт .

Теперь «Рубин» забыл о Денисе, хотя этот вариант был реален еще несколько недель назад», – сказал Арустамян на YouTube-канале «Ставка TV».

Напомним, 30-летний хавбек продлил соглашение в сентябре сроком до июня 2020 года.

Ранее Арустамян сказал, что казанский клуб платит четырем игрока казанского клуба зарплату, равную бюджету «Амкара».

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Глушаков Денис Арустамян Нобель
Комментарии (9)
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Александр52
1507922422
Чушь всякую пишут
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spar57
1507922930
Арустамяну, видно нечего сказать, вот и начинает выводить информацию, что могло бы быть.
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Tostao
1507926024
А чё летом молчал? Нам несвежую информацию не надо, г-н Арустамян.
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piligrim1986
1507927008
а может к счастью для глушака?
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VSt
1507927461
К зиме об этом вспомнили?
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Каратель помойников
1507947635
арустамян ещё "одна бабка" вечно распускающая разного рода слухи,какую то херню курит,потом что то мерещится постоянно
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altezzik
1507956342
Задним умом каждый может думать. Где актуальная информация?
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OfaZavr
1507970882
сам наверно новости придумывает лишь бы новенькое сообщить.
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FaTeK1945ru
1508078189
...Бердыев был бы согласен пригласить в РУБИН и Месси и Роналдо,но увы... Арустумян--дарю идею.
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