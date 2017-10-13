Арустамян: «Летом Бердыев хотел пригласить Глушакова в «Рубин»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном перехода Дениса Глушакова из «Спартака» в «Рубин» прошлым летом.

«Мы все знаем, что еще до начала сентября, Глушаков и «Спартак» не переподписали контракт, поэтому была вероятность, что «Рубин» сделает предложение Глушакову зимой, когда до конца контракта у Дениса останется примерно полгода.

«Рубин» этот вариант рассматривал. Бердыев лично хотел пригласить Глушакова. Но, к счастью для московского «Спартака», руководство вовремя переподписало контракт .

Теперь «Рубин» забыл о Денисе, хотя этот вариант был реален еще несколько недель назад», – сказал Арустамян на YouTube-канале «Ставка TV».

Напомним, 30-летний хавбек продлил соглашение в сентябре сроком до июня 2020 года.

Ранее Арустамян сказал, что казанский клуб платит четырем игрока казанского клуба зарплату, равную бюджету «Амкара».