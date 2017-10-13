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    Арустамян: «Летом Бердыев хотел пригласить Глушакова в «Рубин»

    Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном перехода Дениса Глушакова из «Спартака» в «Рубин» прошлым летом.

    «Мы все знаем, что еще до начала сентября, Глушаков и «Спартак» не переподписали контракт, поэтому была вероятность, что «Рубин» сделает предложение Глушакову зимой, когда до конца контракта у Дениса останется примерно полгода.

    «Рубин» этот вариант рассматривал. Бердыев лично хотел пригласить Глушакова. Но, к счастью для московского «Спартака», руководство вовремя переподписало контракт .

    Теперь «Рубин» забыл о Денисе, хотя этот вариант был реален еще несколько недель назад», – сказал Арустамян на YouTube-канале «Ставка TV».

    Напомним, 30-летний хавбек продлил соглашение в сентябре сроком до июня 2020 года.

    Ранее Арустамян сказал, что казанский клуб платит четырем игрока казанского клуба зарплату, равную бюджету «Амкара».

    Источник: YouTube

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    13.10.2017 22:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +852

      FaTeK1945ru 15 октября 2017, 17:36

      ...Бердыев был бы согласен пригласить в РУБИН и Месси и Роналдо,но увы...
      Арустумян--дарю идею.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 11:48

      сам наверно новости придумывает лишь бы новенькое сообщить.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 14 октября 2017, 07:45

      Задним умом каждый может думать. Где актуальная информация?

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 14 октября 2017, 05:20

      арустамян ещё "одна бабка" вечно распускающая разного рода слухи,какую то херню курит,потом что то мерещится постоянно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 13 октября 2017, 23:44

      К зиме об этом вспомнили?

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 13 октября 2017, 23:36

      а может к счастью для глушака?

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 октября 2017, 23:20

      А чё летом молчал?
      Нам несвежую информацию не надо, г-н Арустамян.

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      Рейтинг: +238

      spar57 13 октября 2017, 22:28

      Арустамяну, видно нечего сказать, вот и начинает выводить информацию, что могло бы быть.

      2
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 13 октября 2017, 22:20

      Чушь всякую пишут

      2
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