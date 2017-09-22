Источник: Глушаков продлил контракт со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подписал новый контракт с клубом. По информации источника, новое соглашение рассчитано на три года.

Хавбек пополнил состав красно-белых в июле 2013 года, перейдя из «Локомотива» за 8 миллионов евро. За четыре сезона в клубе Глушаков выиграл два трофея – Кубок России и РФПЛ в сезоне-2016/17. По его итогам хавбек был признан лучшим игроком чемпионата. 16-го сентября он получил награду «спортсмен года» по версии журнала GQ.

В минувшем сезоне Глушаков забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 27-ми матчах всех турниров. В текущем сезоне на его счету один мяч и одна голевая передача в 11-ти встречах. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что футболист согласился на новый контракт со «Спартаком» после встречи с владельцем клуба Леонидом Федуном.