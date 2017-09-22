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    Источник: Глушаков продлил контракт со «Спартаком»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков подписал новый контракт с клубом. По информации источника, новое соглашение рассчитано на три года.

    Хавбек пополнил состав красно-белых в июле 2013 года, перейдя из «Локомотива» за 8 миллионов евро. За четыре сезона в клубе Глушаков выиграл два трофея – Кубок России и РФПЛ в сезоне-2016/17. По его итогам хавбек был признан лучшим игроком чемпионата. 16-го сентября он получил награду «спортсмен года» по версии журнала GQ.

    В минувшем сезоне Глушаков забил восемь голов и отдал три результативные передачи в 27-ми матчах всех турниров. В текущем сезоне на его счету один мяч и одна голевая передача в 11-ти встречах. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7 миллионов евро.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что футболист согласился на новый контракт со «Спартаком» после встречи с владельцем клуба Леонидом Федуном.

    Источник: Р-Спорт

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    22.09.2017 01:59
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 сентября 2017, 10:58

      Вот и замечательно. Надеюсь теперь как прошлом сезоне начнёт играть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 22 сентября 2017, 10:45

      Ещё три года поненавидит свой клуб...)))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 сентября 2017, 09:58

      Новость хорошая! Но нужно прекратить «мусорить» на поле. Технику приема мяча и качество паса оставляют желать лучшего. . Умирай за свой клуб и будешь капитаном.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 22 сентября 2017, 08:52

      Надеюсь, эти три года ты честно отпашешь на любимый клуб.

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > Приус 22 сентября 2017, 10:03

      За зарплатой в кассу будет ходить честно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 сентября 2017, 08:38

      Ну теперь все мысли только о футболе.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 22 сентября 2017, 08:16

      что и следовало ожидать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 22 сентября 2017, 08:15

      Хорошо, теперь поправиться и начинать играть как в прошлом году.

      14
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 сентября 2017, 08:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мне сейчас если честно говорить плевать-у команды напрочь нет игры и отсутствует лидер.

      -4
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      Рейтинг: +5904

      mialkov > Диктор 22 сентября 2017, 17:42

      Полностью согласен! Игры нет, да и лидер команды прошлого сезона - Денис, сейчас каким-то сонным выглядит, надеюсь после зимнего отдыха станет прежним! Жаль, что мы сейчас многое теряем, но верим в возрождение СПАРТАКА-чемпиона!

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 22 сентября 2017, 08:05

      когда играть начнёт?

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 22 сентября 2017, 07:50

      Все, Глушаков-это похороны вернулся!

      5
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Опорник84 22 сентября 2017, 08:43

      Было бы здорово

      11
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