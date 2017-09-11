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    Глушаков согласился на трехлетний контракт со «Спартаком» после встречи с Федуном

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков готов подписать новый контракт с клубом, который будет рассчитан на три сезона.

    «Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года. Полузащитник лично общался с владельцем клуба Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения. Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Действующий контракт Глушакова с клубом рассчитан до середины 2018 года. 30-летний футболист перешел из «Локомотива» летом 2013 года. За это время он сыграл 125 официальных матчей, забив 16 мячей и отдав 11 результативных передач.

    Источник: ТАСС

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    11.09.2017 11:04
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 сентября 2017, 18:06

      Очень хорошая новость. Вперёд Спартак!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 сентября 2017, 18:03

      А вот раньше встречу с хозяином организовать было нельзя ! Раздули проблему на ровном месте !

      0
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      Рейтинг: +107

      Efenval777 11 сентября 2017, 15:55

      ждал обратно в Локо)) ну хорошо, что остался)

      -1
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 11 сентября 2017, 15:49

      На чемпионат мира хочет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 11 сентября 2017, 14:55

      А разве появились варианты?
      Давай вперёд. С азартом!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 сентября 2017, 14:48

      Отличная новость! Идём по нарастающей, я уверен мы ещё поборемся в этом сезоне за самые высокие места. Чёрная полоса результатов должна подойти к концу.

      2
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 11 сентября 2017, 14:18

      Чемпион России: 2016/2017
      Обладатель Суперкубка России 2017
      Помнится когда переходил в Спартак говорил что идет за чемпионством.
      В прошлом сезоне мечта сбылась.
      Были такие после перехода смеялись над ним.... Вот вам и ответ.. Спасибо ДЕНИС!!!

      0
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 11 сентября 2017, 13:59

      Ну и славно! Парень нормальный и смуту не сеет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +246

      RLoko 11 сентября 2017, 13:17

      Правильно сделали. Чё бегать-то из команды в команду.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 11 сентября 2017, 13:02

      Все таки добился своего

      2
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