Глушаков согласился на трехлетний контракт со «Спартаком» после встречи с Федуном

Капитан «Спартака» Денис Глушаков готов подписать новый контракт с клубом, который будет рассчитан на три сезона.

«Глушаков провел встречу с руководством клуба, в ходе которой стороны пришли к соглашению о продлении контракта на три года. Полузащитник лично общался с владельцем клуба Леонидом Федуном относительно условий нового соглашения. Ожидается, что игрок и клуб подпишут новое соглашение на этой неделе», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Действующий контракт Глушакова с клубом рассчитан до середины 2018 года. 30-летний футболист перешел из «Локомотива» летом 2013 года. За это время он сыграл 125 официальных матчей, забив 16 мячей и отдав 11 результативных передач.