Глушаков: «Спасибо, дорогие, без вас я бы не стал спортсменом года»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от получения награды «спортсмен года» по версии известного журнала GQ.

Напомним, что на награду также претендовали хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин, боксер Миша Алоян, фехтовальщики Артур Ахматхузин,Тимур Сафин и Алексей Черемисинов.

«Спортсмен года GQ 2017. Спасибо, дорогие, без вас бы я не выиграл», – написал Глушаков.