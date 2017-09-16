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    Глушаков: «Спасибо, дорогие, без вас я бы не стал спортсменом года»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями от получения награды «спортсмен года» по версии известного журнала GQ.

    Напомним, что на награду также претендовали хоккеист Евгений Малкин, шахматист Сергей Карякин, боксер Миша Алоян, фехтовальщики Артур Ахматхузин,Тимур Сафин и Алексей Черемисинов.

    «Спортсмен года GQ 2017. Спасибо, дорогие, без вас бы я не выиграл», – написал Глушаков.

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    Источник: Instagram

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    16.09.2017 10:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -22

      Cobold 17 сентября 2017, 01:21

      Малкин и какой-то Глушаков... я худею с выбора.

      1
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      Рейтинг: +901

      Krics 16 сентября 2017, 14:47

      Главное здоровье, остальное приходящее. Выздоравливай!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 16 сентября 2017, 13:55

      Чудеса журналы творят !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 16 сентября 2017, 13:45

      Глушаков Че не Набабкин то?)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 16 сентября 2017, 12:32

      Поздравляю!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 сентября 2017, 11:44

      Извините,но первый раз слышу об этом журнале, какой он направленности, о чём ,о ком пишет ???
      Но если он сравнивает Глушакова и Малкина и выбирает первого, то ,что то не понятненько )))))

      2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 16 сентября 2017, 11:16

      GlushaQ

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 сентября 2017, 11:07

      Поздравляю!

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