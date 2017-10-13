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    Насри: «В футболе полно лицемеров. Когда я лежал с менингитом и мог умереть, до этого никому не было дела»

    Полузащитник турецкого «Антальяспора» Самир Насри выразил мнение, что футбольный мир достаточно лицемерен. В качестве примера француз привел случай из марсельского периода своей карьеры.

    «Футбол – это мир лицемеров. Про себя так сказать не могу: стараюсь всегда говорить всем все в лицо, если меня кто-то или что-то не устраивает.

    В мой последний год в «Марселе» я заболел менингитом. Больше десяти дней лежал в постели и мог умереть. Однако из мира футбола – в частности, из команды – меня никто не поддержал, рядом не было никого. Тогда я и понял, что представляет из себя наш мир», – сказал Насри Canal+.

    В период с 2007 по 2014 годы игрок провел 41 матч за сборную Франции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 14:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 13 октября 2017, 20:07

      Все справедливо, Самри. Когда ты поливал грязью Венгера, вытащившего тебя наверх, небось не думал, что когда-то и тебе станет плохо и захочется чтобы кто-то был рядом... Так что получи по заслугам.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 18:38

      не только в футболе, но и в обычной жизни также пока успешен нужен всем, а только заболел или еще какая-то неприятность рядом сразу никого.

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      Рейтинг: +1102

      edw7777 > OfaZavr 13 октября 2017, 20:09

      Все зависит только от тебя. Как ты относишься к друзьям, так и к тебе. Когда заболел я и мне было плохо, вернулся к жизни, благодаря друзьям. Так что не надо...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > edw7777 14 октября 2017, 11:13

      у каждого разные бывают ситуации у тебя так, а у другого иначе. Ну а лицемерие и предательство в жизни на каждом шагу, или может не столкнулся пока с этим.

      2
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      Рейтинг: +833

      Sola > edw7777 21 октября 2017, 00:26

      К сожалению, это не аксиома.
      Люди бывают разными. Вам повезло с друзьями.
      У меня другой опыт, негативный больше. Хотя я всегда помогала, никогда ни от кого не отворачивалась, это не спасло меня от лицемерия и предательства как с мужской стороны, так и с женской.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 октября 2017, 18:17

      Самирчик,Забей!))

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 13 октября 2017, 17:06

      ДАВНО ПОРА БЫЛО ЭТО УЗНАТЬ.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 октября 2017, 17:06

      Известная истина : "Когда ты поднимаешься - у тебя куча друзей ! Как только начал падать все "друзья" испаряются в небытие !" Это жизнь !

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      Рейтинг: +979

      directorpg 13 октября 2017, 16:54

      Футбол - это часть мира страстей, который в принципе лицемерен

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