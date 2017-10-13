Насри: «В футболе полно лицемеров. Когда я лежал с менингитом и мог умереть, до этого никому не было дела»

Полузащитник турецкого «Антальяспора» Самир Насри выразил мнение, что футбольный мир достаточно лицемерен. В качестве примера француз привел случай из марсельского периода своей карьеры.

«Футбол – это мир лицемеров. Про себя так сказать не могу: стараюсь всегда говорить всем все в лицо, если меня кто-то или что-то не устраивает.

В мой последний год в «Марселе» я заболел менингитом. Больше десяти дней лежал в постели и мог умереть. Однако из мира футбола – в частности, из команды – меня никто не поддержал, рядом не было никого. Тогда я и понял, что представляет из себя наш мир», – сказал Насри Canal+.

В период с 2007 по 2014 годы игрок провел 41 матч за сборную Франции.