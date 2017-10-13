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  • Насри: «В футболе полно лицемеров. Когда я лежал с менингитом и мог умереть, до этого никому не было дела»

Насри: «В футболе полно лицемеров. Когда я лежал с менингитом и мог умереть, до этого никому не было дела»

13 октября 2017, 14:16
9

Полузащитник турецкого «Антальяспора» Самир Насри выразил мнение, что футбольный мир достаточно лицемерен. В качестве примера француз привел случай из марсельского периода своей карьеры.

«Футбол – это мир лицемеров. Про себя так сказать не могу: стараюсь всегда говорить всем все в лицо, если меня кто-то или что-то не устраивает.

В мой последний год в «Марселе» я заболел менингитом. Больше десяти дней лежал в постели и мог умереть. Однако из мира футбола – в частности, из команды – меня никто не поддержал, рядом не было никого. Тогда я и понял, что представляет из себя наш мир», – сказал Насри Canal+.

В период с 2007 по 2014 годы игрок провел 41 матч за сборную Франции.

Источник: Бомбардир.ру
Турция. Суперлига Антальяспор Насри Самир
Комментарии (9)
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directorpg
1507902858
Футбол - это часть мира страстей, который в принципе лицемерен
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dok66
1507903560
Известная истина : "Когда ты поднимаешься - у тебя куча друзей ! Как только начал падать все "друзья" испаряются в небытие !" Это жизнь !
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Тони Монтана Б
1507903599
ДАВНО ПОРА БЫЛО ЭТО УЗНАТЬ.
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shinnik
1507907856
Самирчик,Забей!))
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OfaZavr
1507909080
не только в футболе, но и в обычной жизни также пока успешен нужен всем, а только заболел или еще какая-то неприятность рядом сразу никого.
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edw7777
1507914449
Все справедливо, Самри. Когда ты поливал грязью Венгера, вытащившего тебя наверх, небось не думал, что когда-то и тебе станет плохо и захочется чтобы кто-то был рядом... Так что получи по заслугам.
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