Гендиректор «Уфы»: «Такого необычного чемпионата в России давно не было – сейчас многое неясно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов хотел бы иметь в копилке команды больше очков, чем она заработала за первых 12 туров в Премьер-лиге. По его словам, не стоит оценивать результат до окончания чемпионата – вся борьба еще впереди.

В матче 13-го тура «Уфа» примет на своем поле «Локомотив». Игра состоится в воскресенье, 15 октября, в 14:00 по московскому времени.

– Довольны результатами команды после 12 туров?

– Хотелось бы набрать больше очков, но имеем то, что заслужили. К 12-му туру многие расклады известны, но такого необычного чемпионата давно не было – сейчас многое неясно. Лидирующая тройка ушла вперед, остальные борются и располагаются очень близко друг от друга.

– На перерыв «Уфа» ушла всего в с двух очках от зоны стыковых матчей. Есть резервы, чтобы пойти по нарастающей?

– Конечно. Мы верим в то, что делает тренерский штаб. У команды должно все получиться. В футболе сложно оценивать итоги на середине дистанции. Из всей проделанной работы видно далеко не все, но динамика неплохая.

– Недавно в лиге прошла дискуссия о системе видеоповторов. Вы были в числе пяти представителей клуба, выступивших в пользу ее внедрения?

– Да, я проголосовал «за».

– Высокая стоимость установки – 200 тысяч евро – и поддержки – 100 тысяч евро в год – системы полностью оправданн?

– Такие деньги можно выделить на данное направление. Чаще всего результат важнее финансовой стороны вопроса. Какие-то клубы могут себе позволить приобрести стационарные системы. Мы также говорили о мобильных комплексах, которые станут переезжать со стадиона на стадион. Могут найтись спонсоры и возможности для клубов РФПЛ, чтобы пойти по пути прогресса. Правление лиги уже проголосовало за внедрение системы. Сейчас дело за РФС. Если в союзе заключат договор с ФИФА, будем действовать дальше.

– Учитывая передовые настроения в РФС из-за предстоящего чемпионата мира, можно ожидать нововведений уже в следующем году?

– Это может произойти очень быстро. Прекрасно понимаю, что Виталий Леонтьевич Мутко и союз быстро реагируют на прогрессивные веяния, что идет на пользу нашему футболу. Недавно гендиректор РФС Александр Алаев сообщил, что в «Краснодаре» давно ведут этот проект и готовы его осуществить в порядке эксперимента. На заседании лиги решили, что один из руководителей краснодарского клуба возглавит рабочую группу в случае положительного решения РФС по видеоповторам.