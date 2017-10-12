РФС до конца года планирует закрыть все долги

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что его организация до конца текущего года закроет все долги. Благодаря этому союз должен выйти в «ноль».

«Эти два года были тяжелы с точки зрения экономики, мы стараемся организовать максимально плодотворные условия для работы основной сборной, «молодежки». Это огромных ресурсов стоит.

В этом году мы должны решить все вопросы с кредиторской задолженностью, выйти в «ноль» и со следующего года можем начинать менять структуру, привлекать более высокого уровня специалистов», – сказал Мутко.

В начале года долг РФС перед кредиторами составлял 347 миллионов рублей.