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    РФС до конца года планирует закрыть все долги

    Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что его организация до конца текущего года закроет все долги. Благодаря этому союз должен выйти в «ноль».

    «Эти два года были тяжелы с точки зрения экономики, мы стараемся организовать максимально плодотворные условия для работы основной сборной, «молодежки». Это огромных ресурсов стоит.

    В этом году мы должны решить все вопросы с кредиторской задолженностью, выйти в «ноль» и со следующего года можем начинать менять структуру, привлекать более высокого уровня специалистов», – сказал Мутко.

    В начале года долг РФС перед кредиторами составлял 347 миллионов рублей.

    Источник: Р-Спорт

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    12.10.2017 22:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 12 октября 2017, 22:57

      Наконец-то отслюнявят оставшийся бабосик Фабио Капелло?))

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