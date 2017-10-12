«Краснодар» потратил на приобретение системы видеоповторов более 13 миллионов

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе должна быть введена и как можно скорее.
Инфантино заявил, что арбитр допускает ошибки, но, в отличие от зрителя, он лишён возможности посмотреть видеоповтор эпизода.
А с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR), арбитры уже не будут "случайно" или ПРЕДНАМЕРЕННО ошибаться, в пользу одной из команд.
Мы должны принять решение о введении системы VAR в футболе как можно скорее, — сказал Инфантино.
Система видеопомощи арбитрам (VAR) уже установлена в России.
На установку системы видеопомощи арбитрам российский футбольный клуб «Краснодар», потратил 175 тыс. фунтов.
Футбольный клуб «Краснодар» заплатил за всё оборудование, доставку, монтаж и первичное обучение 175 тысяч фунтов (более 13 миллионов рублей).
Это немаленькая сумма, но клубы несут такие ОГРОМНЫЕ издержки, связанные с ошибками арбитров, так что затраты вполне адекватны.
Задача ФИФА требовать от РФС выработать чёткую систему, которая не будет запутывать игроков, арбитров и зрителей.
Задача клубов РФПЛ – найти деньги на внедрение системы.
Этот вопрос по-прежнему открыт, хотя всё оказалось не так страшно.
В мае вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч.
Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 тыс. в год за обслуживание.
Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз???????????
Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!!
А кто ПРОТИВ?
Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!!
Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!
Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал, во сколько его клубу обошлось приобретение оборудования для системы видеоповторов. Апробация, напомним, произойдет уже в декабре.
– «Краснодар» выступил инициатором введения видеоповторов в РФПЛ – аппаратура Hawk-Eye Innovations уже на вашей арене?
– Мы заключили контракт, срок поставки оборудования – 2 месяца. Но постараемся привезти все за полтора, чтобы успеть к матчу с «Ахматом» (3 декабря). Инициаторами мы не являемся, введение системы видеоповторов – это не частная лавочка. Просто когда вокруг все только об этом говорят, кто-то должен был это сделать.
– Дорого ли обошлась аппаратура?
– Дорого или дешево – это всегда вопрос обсуждаемый. Мы заплатили за все оборудование, доставку, монтаж и первичное обучение 175 тысяч фунтов (более 13 миллионов рублей). Это немаленькая сумма, но клубы несут такие огромные издержки, связанные с ошибками судей, что затраты вполне адекватны.
– Вы планируете использовать систему уже 3 декабря в боевых условиях или это пока только тест?
– Мы договорились с РФС о том, что до окончания сезона это будет тестирование в режиме офлайн. На вашем языке – «не боевое», а дальше РФПЛ и РФС будут решать.