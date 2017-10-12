«Краснодар» потратил на приобретение системы видеоповторов более 13 миллионов

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал, во сколько его клубу обошлось приобретение оборудования для системы видеоповторов. Апробация, напомним, произойдет уже в декабре.

– «Краснодар» выступил инициатором введения видеоповторов в РФПЛ – аппаратура Hawk-Eye Innovations уже на вашей арене?

– Мы заключили контракт, срок поставки оборудования – 2 месяца. Но постараемся привезти все за полтора, чтобы успеть к матчу с «Ахматом» (3 декабря). Инициаторами мы не являемся, введение системы видеоповторов – это не частная лавочка. Просто когда вокруг все только об этом говорят, кто-то должен был это сделать.

– Дорого ли обошлась аппаратура?

– Дорого или дешево – это всегда вопрос обсуждаемый. Мы заплатили за все оборудование, доставку, монтаж и первичное обучение 175 тысяч фунтов (более 13 миллионов рублей). Это немаленькая сумма, но клубы несут такие огромные издержки, связанные с ошибками судей, что затраты вполне адекватны.

– Вы планируете использовать систему уже 3 декабря в боевых условиях или это пока только тест?

– Мы договорились с РФС о том, что до окончания сезона это будет тестирование в режиме офлайн. На вашем языке – «не боевое», а дальше РФПЛ и РФС будут решать.