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  • «Краснодар» потратил на приобретение системы видеоповторов более 13 миллионов

«Краснодар» потратил на приобретение системы видеоповторов более 13 миллионов

12 октября 2017, 21:50
23

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал, во сколько его клубу обошлось приобретение оборудования для системы видеоповторов. Апробация, напомним, произойдет уже в декабре.

– «Краснодар» выступил инициатором введения видеоповторов в РФПЛ – аппаратура Hawk-Eye Innovations уже на вашей арене?

– Мы заключили контракт, срок поставки оборудования – 2 месяца. Но постараемся привезти все за полтора, чтобы успеть к матчу с «Ахматом» (3 декабря). Инициаторами мы не являемся, введение системы видеоповторов – это не частная лавочка. Просто когда вокруг все только об этом говорят, кто-то должен был это сделать.

– Дорого ли обошлась аппаратура?

– Дорого или дешево – это всегда вопрос обсуждаемый. Мы заплатили за все оборудование, доставку, монтаж и первичное обучение 175 тысяч фунтов (более 13 миллионов рублей). Это немаленькая сумма, но клубы несут такие огромные издержки, связанные с ошибками судей, что затраты вполне адекватны.

– Вы планируете использовать систему уже 3 декабря в боевых условиях или это пока только тест?

– Мы договорились с РФС о том, что до окончания сезона это будет тестирование в режиме офлайн. На вашем языке – «не боевое», а дальше РФПЛ и РФС будут решать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (23)
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Benifacto
1507836695
будут решать, да че решать то е мае
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BAIv
1507837041
фирмачи монтировали там понятно ценник супер, но наши то чинуши еще множат эту сумму на 5 или даже 6
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BRO_football
1507840189
Всего 194 тысячи евро. Не очень много. На такие деньги даже нормального футболиста в РФПЛ не купишь. Чтоб вы понимали какая это сумма, новички Краснодара из молодёжки и то больше стоят. Можете продать одного игрока за 3 млн евро и установить такое оборудование на всех стадионах команд РФПЛ
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СашкаГуров
1507842057
не надо
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Бугимен
1507842605
Самое главное,теперь нет смысла заносить чемоданчик судье, видеоповтор не обманешь. Удачи Краснодару !Молодцы!
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zico2205
1507842881
Начало положено....
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Павел Амурский
1507843633
Против спартака работать не будет, систему подкупят.
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777+
1507844834
Галицкий как всегда, - впереди планеты(РФПЛ) всей! Красава! Уважаю! Все взвесил, сопоставил цену и качество и купил то, что ему нужно! Я не удивлюсь, что, когда этот процесс будет запущен официально, РФС найдет десяток причин и спустит рекомендации клубам покупать данную аппаратуру у конкретного поставщика, за определенные деньги! А сейчас главное, что процесс пошел!))) Даешь видеоповторы!))) Долой судейский беспредел!)))
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VIKZH
1507852521
Краснодар впереди России всей, как всегда
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dok66
1507862877
Чет т Будогосский с Мутко озвучивали цифру в районе нескольких млн. евро ! А на самом деле все гораздо дешевле . Респект Галицкому !
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