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    «Краснодар» потратил на приобретение системы видеоповторов более 13 миллионов

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг рассказал, во сколько его клубу обошлось приобретение оборудования для системы видеоповторов. Апробация, напомним, произойдет уже в декабре.

    – «Краснодар» выступил инициатором введения видеоповторов в РФПЛ – аппаратура Hawk-Eye Innovations уже на вашей арене?

    – Мы заключили контракт, срок поставки оборудования – 2 месяца. Но постараемся привезти все за полтора, чтобы успеть к матчу с «Ахматом» (3 декабря). Инициаторами мы не являемся, введение системы видеоповторов – это не частная лавочка. Просто когда вокруг все только об этом говорят, кто-то должен был это сделать.

    – Дорого ли обошлась аппаратура?

    – Дорого или дешево – это всегда вопрос обсуждаемый. Мы заплатили за все оборудование, доставку, монтаж и первичное обучение 175 тысяч фунтов (более 13 миллионов рублей). Это немаленькая сумма, но клубы несут такие огромные издержки, связанные с ошибками судей, что затраты вполне адекватны.

    – Вы планируете использовать систему уже 3 декабря в боевых условиях или это пока только тест?

    – Мы договорились с РФС о том, что до окончания сезона это будет тестирование в режиме офлайн. На вашем языке – «не боевое», а дальше РФПЛ и РФС будут решать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.10.2017 21:50
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -13

      Popularov 13 октября 2017, 14:42

      Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил мнение, что система видеопомощи арбитрам (VAR) в футболе должна быть введена и как можно скорее.
      Инфантино заявил, что арбитр допускает ошибки, но, в отличие от зрителя, он лишён возможности посмотреть видеоповтор эпизода.
      А с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR), арбитры уже не будут "случайно" или ПРЕДНАМЕРЕННО ошибаться, в пользу одной из команд.
      Мы должны принять решение о введении системы VAR в футболе как можно скорее, — сказал Инфантино.
      Система видеопомощи арбитрам (VAR) уже установлена в России.
      На установку системы видеопомощи арбитрам российский футбольный клуб «Краснодар», потратил 175 тыс. фунтов.
      Футбольный клуб «Краснодар» заплатил за всё оборудование, доставку, монтаж и первичное обучение 175 тысяч фунтов (более 13 миллионов рублей).
      Это немаленькая сумма, но клубы несут такие ОГРОМНЫЕ издержки, связанные с ошибками арбитров, так что затраты вполне адекватны.

      Задача ФИФА требовать от РФС выработать чёткую систему, которая не будет запутывать игроков, арбитров и зрителей.
      Задача клубов РФПЛ – найти деньги на внедрение системы.
      Этот вопрос по-прежнему открыт, хотя всё оказалось не так страшно.
      В мае вице-премьер Виталий Мутко говорил, что стоимость VAR – 1,2 миллиона долларов + ежегодное обслуживание – 100 тысяч.
      Однако, на заседании правления РФПЛ, генеральный директор «Краснодара» назвал сумму 200 тысяч долларов + 100 тыс. в год за обслуживание.
      Интересно, почему, первоначально, стоимость системы была завышена Мутко в 6 раз???????????

      Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО надо вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      А кто ПРОТИВ?
      Того ГНАТЬ из судейства ВОН и как можно СКОРЕЕ!!!
      Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ арбитров и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу!
      Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против!
      ЧЕСТНЫЙ арбитр не боится видео повторов.
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 октября 2017, 05:47

      Чет т Будогосский с Мутко озвучивали цифру в районе нескольких млн. евро ! А на самом деле все гораздо дешевле . Респект Галицкому !

      2
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      Рейтинг: +880

      mishavandit > dok66 13 октября 2017, 06:23

      Ну, у Мутко харя здоровая, карманы широкие...вот он и озвучивает,...))

      2
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football > dok66 13 октября 2017, 07:57

      Они говорили про эксплуатацию такого оборудования. Это не то же самое, что и приобретение и установка.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > dok66 13 октября 2017, 09:37

      они хотели сами поставлять( ну или через зятя) и взять "гешефт" за доставку ....
      а Галицкий сам заказал... не удивлюсь, если его экземпляр затребуют на "поверку"(как газовые счётчики) в лабораторию "зятя Мутко и Бугосского) за соответствующую оплату и только потом "выдадут сертификат"))

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > BRO_football 13 октября 2017, 09:39

      ну да, эксплуатировать гораздо дороже, чем купить... купил автомобиль и начинается.... этому дай, тому дай.....эксплуатация- она такая...

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      Рейтинг: +131

      VIKZH 13 октября 2017, 02:55

      Краснодар впереди России всей, как всегда

      1
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      Рейтинг: +1501

      777+ 13 октября 2017, 00:47

      Галицкий как всегда, - впереди планеты(РФПЛ) всей! Красава! Уважаю! Все взвесил, сопоставил цену и качество и купил то, что ему нужно! Я не удивлюсь, что, когда этот процесс будет запущен официально, РФС найдет десяток причин и спустит рекомендации клубам покупать данную аппаратуру у конкретного поставщика, за определенные деньги! А сейчас главное, что процесс пошел!))) Даешь видеоповторы!))) Долой судейский беспредел!)))

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 октября 2017, 00:27

      Против спартака работать не будет, систему подкупят.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 октября 2017, 00:14

      Начало положено....

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 13 октября 2017, 00:10

      Самое главное,теперь нет смысла заносить чемоданчик судье, видеоповтор не обманешь. Удачи Краснодару !Молодцы!

      3
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 13 октября 2017, 00:00

      не надо

      -1
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      Рейтинг: +12133

      BRO_football 12 октября 2017, 23:29

      Всего 194 тысячи евро. Не очень много. На такие деньги даже нормального футболиста в РФПЛ не купишь. Чтоб вы понимали какая это сумма, новички Краснодара из молодёжки и то больше стоят.
      Можете продать одного игрока за 3 млн евро и установить такое оборудование на всех стадионах команд РФПЛ

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 12 октября 2017, 22:37

      фирмачи монтировали там понятно ценник супер, но наши то чинуши еще множат эту сумму на 5 или даже 6

      5
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      Рейтинг: +1681

      Benifacto > BAIv 22 октября 2017, 10:23

      не забывай что у каждого брата есть по свату и у свата брат...
      х10
      поставить камеры 13 лямов?)))))

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