Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Количество заявок на билеты ЧМ-2018 на первом этапе оказалось почти на половину меньше, чем на билеты ЧМ-2014

    Как писал ранее «Бомбардир», завершился первый этап подачи заявок на билеты на чемпионат мира-2018. В период с 14 сентября по 12 октября болельщики подали заявки на 3 496 204 билета. Около 150 000 билетов было запрошено на матч открытия и более 300 000 – на финал турнира.

    Если сравнивать с количеством заявок на этом этапе на билеты ЧМ-2014 в Бразилии, то имеет место снижение спроса на 43%. Тогда было подано более шести миллионов заявок.

    Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2017 20:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +168

      DQ1 13 октября 2017, 06:11

      А вы цены еще побольше сделайте и народ потянется

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11531

      alex1951 13 октября 2017, 04:49

      Это не показатель.
      Больше - меньше.
      Шанс остаться без билета есть всегда.
      Слишком все серьезно,проверки,сроки,паспорт болелы,жеребьевка....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 13 октября 2017, 00:11

      А я даже не знал, что уже можно оставлять заявки на билеты.
      Странно, я думал, билеты не поступят в продажу до того, как все участники ЧМ станут известны

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11