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  • Количество заявок на билеты ЧМ-2018 на первом этапе оказалось почти на половину меньше, чем на билеты ЧМ-2014

Количество заявок на билеты ЧМ-2018 на первом этапе оказалось почти на половину меньше, чем на билеты ЧМ-2014

12 октября 2017, 20:18
3

Как писал ранее «Бомбардир», завершился первый этап подачи заявок на билеты на чемпионат мира-2018. В период с 14 сентября по 12 октября болельщики подали заявки на 3 496 204 билета. Около 150 000 билетов было запрошено на матч открытия и более 300 000 – на финал турнира.

Если сравнивать с количеством заявок на этом этапе на билеты ЧМ-2014 в Бразилии, то имеет место снижение спроса на 43%. Тогда было подано более шести миллионов заявок.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Skysports
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Dammit
1507842683
А я даже не знал, что уже можно оставлять заявки на билеты. Странно, я думал, билеты не поступят в продажу до того, как все участники ЧМ станут известны
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alex1951
1507859376
Это не показатель. Больше - меньше. Шанс остаться без билета есть всегда. Слишком все серьезно,проверки,сроки,паспорт болелы,жеребьевка....
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DQ1
1507864313
А вы цены еще побольше сделайте и народ потянется
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