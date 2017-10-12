Количество заявок на билеты ЧМ-2018 на первом этапе оказалось почти на половину меньше, чем на билеты ЧМ-2014

Как писал ранее «Бомбардир», завершился первый этап подачи заявок на билеты на чемпионат мира-2018. В период с 14 сентября по 12 октября болельщики подали заявки на 3 496 204 билета. Около 150 000 билетов было запрошено на матч открытия и более 300 000 – на финал турнира.

Если сравнивать с количеством заявок на этом этапе на билеты ЧМ-2014 в Бразилии, то имеет место снижение спроса на 43%. Тогда было подано более шести миллионов заявок.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля.