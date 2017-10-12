На матчи ЧМ-2018 подано около 3,5 миллиона заявок

Завершился первый период продаж билетов на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в период с 14 сентября по 12 октября болельщики подали заявки на 3 496 204 билета. Около 150 000 билетов было запрошено на матч открытия и более 300 000 – на финал турнира.

Большинство заявок были поданы российскими болельщиками, около 30% – иностранцами. Запросы направляли из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши.

Второй этап подачи заявок откроется 16 ноября.