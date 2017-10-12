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    На матчи ЧМ-2018 подано около 3,5 миллиона заявок

    Завершился первый период продаж билетов на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

    Как сообщает пресс-служба ФИФА, в период с 14 сентября по 12 октября болельщики подали заявки на 3 496 204 билета. Около 150 000 билетов было запрошено на матч открытия и более 300 000 – на финал турнира.

    Большинство заявок были поданы российскими болельщиками, около 30% – иностранцами. Запросы направляли из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши.

    Второй этап подачи заявок откроется 16 ноября.

    Источник: ФИФА

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    12.10.2017 16:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 октября 2017, 17:39

      Одни латиносы и гуки прилетят,европейцев малый % мне кажется!)

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 12 октября 2017, 16:36

      > Запросы направляли из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши.
      VPN detected)))

      1
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      Рейтинг: +54

      Жека001 12 октября 2017, 16:36

      Жаль в Кранодаре не будет(Можно было бы съездить

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 12 октября 2017, 16:18

      Самара Арена тоже в топе если брать все города принимающее участие в турнире)))

      2
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      Рейтинг: +826

      alex kidn > KLIM777 12 октября 2017, 17:38

      Ей, всё вовремя достоять, в пять смен работать таджики будут если надо

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