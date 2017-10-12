Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

На матчи ЧМ-2018 подано около 3,5 миллиона заявок

12 октября 2017, 16:00
5

Завершился первый период продаж билетов на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, в период с 14 сентября по 12 октября болельщики подали заявки на 3 496 204 билета. Около 150 000 билетов было запрошено на матч открытия и более 300 000 – на финал турнира.

Большинство заявок были поданы российскими болельщиками, около 30% – иностранцами. Запросы направляли из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши.

Второй этап подачи заявок откроется 16 ноября.

Источник: ФИФА
Россия
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
h3LL1k
1507814312
Самара Арена тоже в топе если брать все города принимающее участие в турнире)))
Ответить
Жека001
1507815367
Жаль в Кранодаре не будет(Можно было бы съездить
Ответить
tilvan
1507815387
> Запросы направляли из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши. VPN detected)))
Ответить
Pourport
1507819182
Одни латиносы и гуки прилетят,европейцев малый % мне кажется!)
Ответить
Главные новости
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
2
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
4
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Все новости
Все новости
Фото«Ювентус» купил игрока сборной Колумбии
11:23
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
1
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
7
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
15
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
4
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+