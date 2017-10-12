Анохин: «Такое количество заявок на матчи ЧМ-2018 говорит о большом интересе иностранцев к России»

Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал тот факт, что на получение билетов на матчи чемпионата мира-2018 было подано около 3,5 миллиона заявок.

«Такое количество заявок говорит о большом интересе иностранцев к нашей стране.

За время подготовки чемпионата мира в России существенно улучшилась инфраструктура, был успешно проведен Кубок конфедераций, за что мы получили большое количество благодарностей от болельщиков из разных стран.

Люди не боятся ехать в Россию, и те, кому суждено попасть на чемпионат мира 2018 года, смогут посмотреть не только Москву и Санкт-Петербург, а и другие города России, которые также очень красивы и в которых есть, чем полюбоваться», – сказал Анохин.