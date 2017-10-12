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    Анохин: «Такое количество заявок на матчи ЧМ-2018 говорит о большом интересе иностранцев к России»

    Вице-президент РФС Сергей Анохин прокомментировал тот факт, что на получение билетов на матчи чемпионата мира-2018 было подано около 3,5 миллиона заявок.

    «Такое количество заявок говорит о большом интересе иностранцев к нашей стране.

    За время подготовки чемпионата мира в России существенно улучшилась инфраструктура, был успешно проведен Кубок конфедераций, за что мы получили большое количество благодарностей от болельщиков из разных стран.

    Люди не боятся ехать в Россию, и те, кому суждено попасть на чемпионат мира 2018 года, смогут посмотреть не только Москву и Санкт-Петербург, а и другие города России, которые также очень красивы и в которых есть, чем полюбоваться», – сказал Анохин.

    Источник: Р-Спорт

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    12.10.2017 16:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +498

      Поль 12 октября 2017, 22:00

      Количество заявок на чемпионат 2018 в России говорит о том, что у людей интерес к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России.

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      Рейтинг: +445

      aurora5858 12 октября 2017, 17:24

      ребята поясните как попасть в Саранск ? купить билет? реально

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