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    Шевченко отказался возглавить «Милан», сделав упор на работе в сборной Украины

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, не хотел бы он возглавить свой бывший клуб.

    «У меня есть работа, которая меня устраивает. Я полностью сфокусирован на работе в сборной Украины. Моя главная цель – улучшить команду. Надеюсь, что мы попадем на следующий чемпионат Европы. Это и есть планы на мое ближайшее будущее.

    «Милан»? Клуб пытается создать конкурентоспособную команду, чтобы радовать поклонников. Это строящаяся команда, в которой еще предстоит определить лидера. Но Монтелле нужно дать время», – приводит слова Шевченко Gazzetta dello Sport.

    Напомним, что сборная Украины не смогла пробить на чемпионат мира-2018, уступив в решающем матче дома с Хорватии со счетом 0:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.10.2017 11:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +232

      Sterh 12 октября 2017, 16:02

      "ОТКАЗАЛСЯ ВОЗГЛАВИТЬ" - это когда ЕМУ ПРЕДЛОЖИЛИ, а он - ОТКАЗАЛСЯ!
      Фантазеры тут такие работают.. Одного в президенты определили без подтверждения, Шевченко отказался возглавить Милан..
      Ну так пишите дальше - "Шевченко отказался возглавить мадридский Реал", "Шевченко отказался возглавить сборную Германии"..

      0
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 12 октября 2017, 14:51

      Рано ещё

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 12 октября 2017, 14:42

      Очень редко так получается, когда великий футболист становится великим тренером! но исключения есть, Зидан вот например!

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      Рейтинг: +11531

      alex1951 12 октября 2017, 14:35

      Это только предположение.
      Реально никто ничего не предлагал.
      Но реакция правильная: сборную на ЧМ не вывел ,а тут тебе Милан,не-еее...
      а принял бы его,накосячил ....волчий билет....и тогда его жесткая родина уже не приняла бы блудного....

      2
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      Рейтинг: +479

      R-W_warrior 12 октября 2017, 13:34

      Трезво оценил свои возможности

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 12 октября 2017, 13:19

      И чего накинулись на Андрея- плохой тренер, никакущий. Он просто неопытный, ума и опыта надо набираться постепенно. Для сборной он, конечно, мелковат, но, видимо, на Украине ситуация такая, что другого найти сложно. А ему надо пройти через более мелкие клубы. Вон как у нас Семак растёт постепенно.

      2
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      Рейтинг: +84

      Хмурый71 12 октября 2017, 12:33

      А ему разве предлагали? Заголовки,такие заголовки...

      3
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 октября 2017, 12:20

      Шева бесспорно великий футболист, но как тренер он просто никакущий...ноль..зеро..

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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 12 октября 2017, 11:55

      Обычно увольняют тренера, который не добился поставленной задачи. Думаю четкая была отговорка от пролета мимо чм: по политическим соображениям не поехали. Очень удобно!

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 11:54

      Какой же провокационный заголовок !!!

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