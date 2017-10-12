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  • Шевченко отказался возглавить «Милан», сделав упор на работе в сборной Украины

Шевченко отказался возглавить «Милан», сделав упор на работе в сборной Украины

12 октября 2017, 11:44
10

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, не хотел бы он возглавить свой бывший клуб.

«У меня есть работа, которая меня устраивает. Я полностью сфокусирован на работе в сборной Украины. Моя главная цель – улучшить команду. Надеюсь, что мы попадем на следующий чемпионат Европы. Это и есть планы на мое ближайшее будущее.

«Милан»? Клуб пытается создать конкурентоспособную команду, чтобы радовать поклонников. Это строящаяся команда, в которой еще предстоит определить лидера. Но Монтелле нужно дать время», – приводит слова Шевченко Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сборная Украины не смогла пробить на чемпионат мира-2018, уступив в решающем матче дома с Хорватии со счетом 0:2.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Милан Украина Монтелла Винченцо Шевченко Андрей
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1507798457
Какой же провокационный заголовок !!!
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Алекс 914
1507798504
Обычно увольняют тренера, который не добился поставленной задачи. Думаю четкая была отговорка от пролета мимо чм: по политическим соображениям не поехали. Очень удобно!
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кошмарик
1507800013
Шева бесспорно великий футболист, но как тренер он просто никакущий...ноль..зеро..
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Хмурый71
1507800833
А ему разве предлагали? Заголовки,такие заголовки...
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multiscan
1507803569
И чего накинулись на Андрея- плохой тренер, никакущий. Он просто неопытный, ума и опыта надо набираться постепенно. Для сборной он, конечно, мелковат, но, видимо, на Украине ситуация такая, что другого найти сложно. А ему надо пройти через более мелкие клубы. Вон как у нас Семак растёт постепенно.
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R-W_warrior
1507804442
Трезво оценил свои возможности
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alex1951
1507808119
Это только предположение. Реально никто ничего не предлагал. Но реакция правильная: сборную на ЧМ не вывел ,а тут тебе Милан,не-еее... а принял бы его,накосячил ....волчий билет....и тогда его жесткая родина уже не приняла бы блудного....
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KalterJax
1507808574
Очень редко так получается, когда великий футболист становится великим тренером! но исключения есть, Зидан вот например!
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Юрэс
1507809098
Рано ещё
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Sterh
1507813353
"ОТКАЗАЛСЯ ВОЗГЛАВИТЬ" - это когда ЕМУ ПРЕДЛОЖИЛИ, а он - ОТКАЗАЛСЯ! Фантазеры тут такие работают.. Одного в президенты определили без подтверждения, Шевченко отказался возглавить Милан.. Ну так пишите дальше - "Шевченко отказался возглавить мадридский Реал", "Шевченко отказался возглавить сборную Германии"..
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