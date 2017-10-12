Шевченко отказался возглавить «Милан», сделав упор на работе в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, не хотел бы он возглавить свой бывший клуб.

«У меня есть работа, которая меня устраивает. Я полностью сфокусирован на работе в сборной Украины. Моя главная цель – улучшить команду. Надеюсь, что мы попадем на следующий чемпионат Европы. Это и есть планы на мое ближайшее будущее.

«Милан»? Клуб пытается создать конкурентоспособную команду, чтобы радовать поклонников. Это строящаяся команда, в которой еще предстоит определить лидера. Но Монтелле нужно дать время», – приводит слова Шевченко Gazzetta dello Sport.

Напомним, что сборная Украины не смогла пробить на чемпионат мира-2018, уступив в решающем матче дома с Хорватии со счетом 0:2.