Шевченко отказался возглавить «Милан», сделав упор на работе в сборной Украины

"ОТКАЗАЛСЯ ВОЗГЛАВИТЬ" - это когда ЕМУ ПРЕДЛОЖИЛИ, а он - ОТКАЗАЛСЯ!
Фантазеры тут такие работают.. Одного в президенты определили без подтверждения, Шевченко отказался возглавить Милан..
Ну так пишите дальше - "Шевченко отказался возглавить мадридский Реал", "Шевченко отказался возглавить сборную Германии"..
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о том, не хотел бы он возглавить свой бывший клуб.
«У меня есть работа, которая меня устраивает. Я полностью сфокусирован на работе в сборной Украины. Моя главная цель – улучшить команду. Надеюсь, что мы попадем на следующий чемпионат Европы. Это и есть планы на мое ближайшее будущее.
«Милан»? Клуб пытается создать конкурентоспособную команду, чтобы радовать поклонников. Это строящаяся команда, в которой еще предстоит определить лидера. Но Монтелле нужно дать время», – приводит слова Шевченко Gazzetta dello Sport.
Напомним, что сборная Украины не смогла пробить на чемпионат мира-2018, уступив в решающем матче дома с Хорватии со счетом 0:2.