Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рахимов назвал сильнейшего защитника в России

    Бывший защитник «Спартака» Рашид Рахимов объяснил, почему футболист ЦСКА Василий Березуцкий до сих пор считается лучшим игроком обороны в России. По его словам, нужно стараться просмотреть как можно больше кандидатов на проблемную позицию в сборной России перед стартом чемпионата мира-2018.

    – Березуцкий до сих пор самый сильный защитник в России?

    – Один из самых сильных. За плечами колоссальный опыт, который на крупных турнирах необходим.

    – Нынешние защитники сборной – Джикия, Кутепов и тот же Васин смогут когда-нибудь дорасти до его уровня?

    – Это покажет только время. Возможно, нужно еще просматривать защитников. Линия обороны должна быть сыграна, иметь хорошее взаимодействие. Времени не так много, но оно есть. Хотя думаю, что костяк защитников уже определен. У нас, к сожалению, нет игроков такого уровня, как Рамос или Кьеллини.

    – Судя по контрольным матчам, Васина наигрывают как главного центрального защитника. Как относитесь к этой кандидатуре?

    – Не стал бы выделять его одного. Не только Виктору, но и Джикии, и Кудряшову дают достаточное количество игрового времени. На данный момент Васин не может быть единоличным лидером в оборонительных построениях, необходимо хорошее групповое взаимодействие. Каждый должен соблюдать игровую дисциплину, действовать не авантюрно, а надежно.

    – Подводя итог – вы опасаетесь за нашу оборонительную линию перед чемпионатом мира?

    – Есть определенная настороженность. Но еще есть время. Черчесов постоянно анализирует то, что происходит. Пока паниковать и впадать в невротическое состояние не стоит.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2017 08:18
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 12 октября 2017, 15:57

      Казните меня, но я с ним согласна...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 12:15

      Рахимов не называл сильнейшего защитника России !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 октября 2017, 10:21

      Кутепов ошибся,Джикия затупил не сбив Иранца -два сапога пара.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Gullit 76 12 октября 2017, 11:00

      Василий Березуцкий ни когда не ошибался наверное))) сейчас нет у нас хороших крепких защитников

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11