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Рахимов назвал сильнейшего защитника в России

12 октября 2017, 08:18
4

Бывший защитник «Спартака» Рашид Рахимов объяснил, почему футболист ЦСКА Василий Березуцкий до сих пор считается лучшим игроком обороны в России. По его словам, нужно стараться просмотреть как можно больше кандидатов на проблемную позицию в сборной России перед стартом чемпионата мира-2018.

– Березуцкий до сих пор самый сильный защитник в России?

– Один из самых сильных. За плечами колоссальный опыт, который на крупных турнирах необходим.

– Нынешние защитники сборной – Джикия, Кутепов и тот же Васин смогут когда-нибудь дорасти до его уровня?

– Это покажет только время. Возможно, нужно еще просматривать защитников. Линия обороны должна быть сыграна, иметь хорошее взаимодействие. Времени не так много, но оно есть. Хотя думаю, что костяк защитников уже определен. У нас, к сожалению, нет игроков такого уровня, как Рамос или Кьеллини.

– Судя по контрольным матчам, Васина наигрывают как главного центрального защитника. Как относитесь к этой кандидатуре?

– Не стал бы выделять его одного. Не только Виктору, но и Джикии, и Кудряшову дают достаточное количество игрового времени. На данный момент Васин не может быть единоличным лидером в оборонительных построениях, необходимо хорошее групповое взаимодействие. Каждый должен соблюдать игровую дисциплину, действовать не авантюрно, а надежно.

– Подводя итог – вы опасаетесь за нашу оборонительную линию перед чемпионатом мира?

– Есть определенная настороженность. Но еще есть время. Черчесов постоянно анализирует то, что происходит. Пока паниковать и впадать в невротическое состояние не стоит.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Березуцкий Василий Рахимов Рашид
Комментарии (4)
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Gullit 76
1507792918
Кутепов ошибся,Джикия затупил не сбив Иранца -два сапога пара.
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DOCTOR PENALTY
1507799754
Рахимов не называл сильнейшего защитника России !
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арейская
1507813055
Казните меня, но я с ним согласна...
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