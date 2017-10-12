Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рахимов: «России нужно поработать над организацией защиты»

    Бывший защитник «Спартака» Рашид Рахимов оценил действия оборонцев сборной России в прошедшем во вторник матче с Ираном. По его словам, он увидел в их действиях слишком много ошибок для игроков национальной команды.

    Товарищеский матч Россия – Иран завершился со счетом 1:1.

    – Как оцените игру центральных защитников в матче с Ираном?

    – Если честно – не очень понравилось. Особенно на фоне соперника, который не является фаворитом чемпионата мира, и тем более не является топ-сборной. Мы допускали очень много позиционных ошибок. Если вспомнить второй тайм, то подстраховывали защитники друг друга плохо. Из-за этого и получили гол. Если еще раз посмотреть эпизод – Кудряшову пришлось смещаться в зону, чтобы подстраховать Джикию и Кутепова. И еще было несколько таких моментов. Так нельзя. Нужно уметь действовать один в один, выигрывать единоборства.

    Сама организация линии обороны оставляет желать лучшего. Если мы хотим играть с равными и слабыми командами первым номером, нужно поработать над организацией защиты. Но стоит уже делать проекцию на более сильных соперников. Вы посмотрите, какие нападающие играют в сборной Аргентины, Бразилии, Франции, да даже Бельгии. Надо думать, как будем выглядеть против этих команд.

    – Как считаете, те центральные защитники, которые вышли на поле в матче с иранцами (Кудряшов, Васин, Кутепов и Джикия), сильнейшие на данный момент?

    – Тренеры выбирают из числа тех, кто на сегодняшний день соответствует уровню сборной и считается лучшим. Думаю, Черчесов руководствуется такими критериями. Но надо сказать, что прежнего опыта в обороне у нас нет. Значит, акцент должен быть сделан на групповое взаимодействие.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2017 06:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 октября 2017, 02:55

      Если забивать на один больше чем соперник, то проблемы обороны совершенно перестают резать глаз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 12 октября 2017, 08:14

      Поставили вратаря во главе сборной,а он,-удивительное дело,не может организовать оборону.Набрал туда мутных пассажиров и тасует колоду.Ясный пень,что на ЧМ нас ждёт форменный разгром с такими игроками.Что ты предлагаешь?-Спросят люди.Отвечаю: Поздно новых искать и наигрывать.Есть один хрупкий шанс,но для этого надо напрячь Академию Наук.Помните детский мультфильм "Мальчиш-Кибальчиш"?Там немцы,прежде чем пойти в атаку ,заводили патефон с какой-то блядской музычкой и пёрли дуром на наших.Надо бы учёным посмотреть внимательно мультик и скорёхонько разработать свой,отечественный ,аппарат большой мощности.Ну а музыку, можно тупо перезаписать с мультика.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11