Рахимов: «России нужно поработать над организацией защиты»

Бывший защитник «Спартака» Рашид Рахимов оценил действия оборонцев сборной России в прошедшем во вторник матче с Ираном. По его словам, он увидел в их действиях слишком много ошибок для игроков национальной команды.

Товарищеский матч Россия – Иран завершился со счетом 1:1.

– Как оцените игру центральных защитников в матче с Ираном?

– Если честно – не очень понравилось. Особенно на фоне соперника, который не является фаворитом чемпионата мира, и тем более не является топ-сборной. Мы допускали очень много позиционных ошибок. Если вспомнить второй тайм, то подстраховывали защитники друг друга плохо. Из-за этого и получили гол. Если еще раз посмотреть эпизод – Кудряшову пришлось смещаться в зону, чтобы подстраховать Джикию и Кутепова. И еще было несколько таких моментов. Так нельзя. Нужно уметь действовать один в один, выигрывать единоборства.

Сама организация линии обороны оставляет желать лучшего. Если мы хотим играть с равными и слабыми командами первым номером, нужно поработать над организацией защиты. Но стоит уже делать проекцию на более сильных соперников. Вы посмотрите, какие нападающие играют в сборной Аргентины, Бразилии, Франции, да даже Бельгии. Надо думать, как будем выглядеть против этих команд.

– Как считаете, те центральные защитники, которые вышли на поле в матче с иранцами (Кудряшов, Васин, Кутепов и Джикия), сильнейшие на данный момент?

– Тренеры выбирают из числа тех, кто на сегодняшний день соответствует уровню сборной и считается лучшим. Думаю, Черчесов руководствуется такими критериями. Но надо сказать, что прежнего опыта в обороне у нас нет. Значит, акцент должен быть сделан на групповое взаимодействие.