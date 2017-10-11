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    По словам агента, шансы на новый контракт Озила с «Арсеналом» становятся все больше

    Переговоры между английским «Арсеналом» и полузащитником Месутом Озилом по вопросу нового контракта продолжаются. Об этом сообщил агент футболиста. При этом он отметил, что ситуация развивается именно в сторону продления соглашения.

    По словам представителя, сам Озил хотел бы играть в АПЛ еще как минимум два года и делать он это хочет в «Арсенале». Ранее «Бомбардир» писал, что «пушкари» не желают продлевать немца ввиду высоких финансовых требований.

    В то же время фигурой хавбека интересуется «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    11.10.2017 20:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 11 октября 2017, 23:07

      да кому он нужен,ленивый такой!

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