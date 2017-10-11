По словам агента, шансы на новый контракт Озила с «Арсеналом» становятся все больше

Переговоры между английским «Арсеналом» и полузащитником Месутом Озилом по вопросу нового контракта продолжаются. Об этом сообщил агент футболиста. При этом он отметил, что ситуация развивается именно в сторону продления соглашения.

По словам представителя, сам Озил хотел бы играть в АПЛ еще как минимум два года и делать он это хочет в «Арсенале». Ранее «Бомбардир» писал, что «пушкари» не желают продлевать немца ввиду высоких финансовых требований.

В то же время фигурой хавбека интересуется «Манчестер Юнайтед».