Тите отнес Бразилию к фаворитам ЧМ-2018

Главный тренер сборной Бразилии Тите отнес свою команду к фаворитам предстоящего в 2018 году чемпионата мира в России. После победы над Чили со счетом 3:0, он отметил уровень своих футболистов.

«Бразилия является один из явных фаворитов чемпионата мира благодаря своей игре, уровню игроков и результатам отборочного турнира. Мы, конечно же, одни из претендентов на победу.

Не знаю, сможем ли мы победить в турнире, но я горд уровнем игры своих футболистов. Мы можем сочетать зрелищность и результат.

Чили? Эта команда показывает очень хороший футбол в последнее время, – приводит Sport.es слова Тите.

Напомним, что Бразилия по итогам отборочного раунда заняла первое место в турнирной таблице. Идущий на второй позиции Уругвай отстал на 10 очков.