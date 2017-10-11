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    Тите отнес Бразилию к фаворитам ЧМ-2018

    Главный тренер сборной Бразилии Тите отнес свою команду к фаворитам предстоящего в 2018 году чемпионата мира в России. После победы над Чили со счетом 3:0, он отметил уровень своих футболистов.

    «Бразилия является один из явных фаворитов чемпионата мира благодаря своей игре, уровню игроков и результатам отборочного турнира. Мы, конечно же, одни из претендентов на победу.

    Не знаю, сможем ли мы победить в турнире, но я горд уровнем игры своих футболистов. Мы можем сочетать зрелищность и результат.

    Чили? Эта команда показывает очень хороший футбол в последнее время, – приводит Sport.es слова Тите.

    Напомним, что Бразилия по итогам отборочного раунда заняла первое место в турнирной таблице. Идущий на второй позиции Уругвай отстал на 10 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 11:44
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