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    Дешам назвал трех конкурентов сборной Франции

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал более сильные команды, чем его, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года в России.

    «Мы очень амбициозны! Но если взглянуть на другие команды, то есть две европейские сборные и одна южноамериканская, которые выглядят сильнее нас», – приводит слова тренера Reuters.

    Франция на жеребьевке финального турнира чемпионата мира-2018 будет посеяна в первой корзине наряду с Россией, Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Португалией и Аргентиной. Сама жеребьевка состоится 1 декабря.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 11:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2017, 17:42

      в этом списке находится наша открыто не говорит боиссся наверное

      1
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    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 11 октября 2017, 12:29

      А разве 1 ноября будут известны все участники ЧМ? Стыки же будут только в середине ноября

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 11 октября 2017, 12:18

      франция далеко не фаворит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 11 октября 2017, 12:16

      Это им ещё повезло,что с Россией в одной группе при жребии будут

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25028

      bset 11 октября 2017, 11:26

      Должны разозлиться из-за домашнего ЧЕ и землю грызть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +384

      Gerecht165 11 октября 2017, 11:18

      Думаю, он имел в виду Бразилию, Испанию и Германию.

      0
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      Рейтинг: +67

      Possible 11 октября 2017, 11:16

      1 октября так то уже прошло)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 11 октября 2017, 11:16

      Польше повезло в 1й корзине ))Давайте в группу к Сербам

      0
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 11 октября 2017, 11:14

      Нигерийское дно и из группы не выйдет))

      0
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      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 11 октября 2017, 11:14

      Все)))

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