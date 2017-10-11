Дешам назвал трех конкурентов сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал более сильные команды, чем его, которые примут участие в чемпионате мира 2018 года в России.

«Мы очень амбициозны! Но если взглянуть на другие команды, то есть две европейские сборные и одна южноамериканская, которые выглядят сильнее нас», – приводит слова тренера Reuters.

Франция на жеребьевке финального турнира чемпионата мира-2018 будет посеяна в первой корзине наряду с Россией, Бразилией, Бельгией, Германией, Польшей, Португалией и Аргентиной. Сама жеребьевка состоится 1 декабря.