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  • Смертин – о голе Филимонову в 1999 году: «Всегда чувствовал свою вину в этой ошибке»

Смертин – о голе Филимонову в 1999 году: «Всегда чувствовал свою вину в этой ошибке»

10 октября 2017, 19:44
14

Экс-капитан сборной России Алексей Смертин рассказал о голе Андрея Шевченко в матче РоссияУкраина (1:1) в рамках отборочного турнира ЧЕ-2000. Мяч украинца в ворота Александра Филимонова на 88-й минуте не позволил сборной России выйти на турнир.

«Так или иначе, этому голу предшествовало мое неоправданное нарушение. Можно было в порыве пласироваться, а я просто-напросто врезался в игрока. Он упал, и был назначен штрафной. Помню слова Валеры Карпина: «Ты зачем его трогаешь? Тут, на бровке?». Я подумал: «Действительно, зачем?»

А потом пронеслась другая мысль: «Ничего страшного. Сколько раз я уже так фолил». И тут – эта подача и гол. А потом тишина. Мы весь матч слышали шум трибун. И тут он резко прекратился – и стало страшно… Свою вину в этой ошибке я всегда чувствовал», — сказал бывший хавбек «Челси».

Матч в «Лужниках» состоялся 9-го октября 1999 года.

ВИДЕО

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Украина Смертин Алексей Филимонов Александр Шевченко Андрей
Комментарии (14)
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Марсович
1507654400
Д-а-а-а
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Matu
1507654601
Это фиаско, братан...
Ответить
Gullit 76
1507654977
И Онопко также тупил в 92 с Германией.Хёсслер пробил и Харин из сетки вытащил.Традиция!
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koli4ka
1507657350
Лёха красиво вспомнил,аж защемило от той тишины...Признавать роковые ошибки-это искусство дорогого стоит.
Ответить
Юрэс
1507658353
Ахринеть! !!!! 18, 18 , 18 ЛЕТ НАЗАТ !!!!!!!!
Ответить
Dart Veider
1507661162
Вот это сотавы были золотые что у Украины что у России в тех отборочных Шева Смертин Аленичев Лужный Карпин Мостовой Добровольский Онопко Ребров Шовковский игроки просто заглядение если бы в то время все эти игроки были в одной сборной они бы точно взяли бы чемпионат мира и европы
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ЖОРРО
1507668351
Надо было после матча об этом сказать,хотя....всё равно карьеру Филимонова этим бы не спас...
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ribavadim
1507718582
Да-а,Филя пустил тогда плюху...
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Decorhome
1507721466
Страшная история
Ответить
roman230582
1507757267
Глянул видео, это было ужасно, то поколение было одним из лучших в истории современной России. Не знаю чему там хохлы под видео радуются, они в итоге еще более позорно уступили Словении в стыках.
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