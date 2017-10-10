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    Смертин – о голе Филимонову в 1999 году: «Всегда чувствовал свою вину в этой ошибке»

    Экс-капитан сборной России Алексей Смертин рассказал о голе Андрея Шевченко в матче РоссияУкраина (1:1) в рамках отборочного турнира ЧЕ-2000. Мяч украинца в ворота Александра Филимонова на 88-й минуте не позволил сборной России выйти на турнир.

    «Так или иначе, этому голу предшествовало мое неоправданное нарушение. Можно было в порыве пласироваться, а я просто-напросто врезался в игрока. Он упал, и был назначен штрафной. Помню слова Валеры Карпина: «Ты зачем его трогаешь? Тут, на бровке?». Я подумал: «Действительно, зачем?»

    А потом пронеслась другая мысль: «Ничего страшного. Сколько раз я уже так фолил». И тут – эта подача и гол. А потом тишина. Мы весь матч слышали шум трибун. И тут он резко прекратился – и стало страшно… Свою вину в этой ошибке я всегда чувствовал», — сказал бывший хавбек «Челси».

    Матч в «Лужниках» состоялся 9-го октября 1999 года.

    ВИДЕО

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.10.2017 19:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 октября 2017, 00:27

      Глянул видео, это было ужасно, то поколение было одним из лучших в истории современной России. Не знаю чему там хохлы под видео радуются, они в итоге еще более позорно уступили Словении в стыках.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 октября 2017, 14:31

      Страшная история

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 октября 2017, 13:43

      Да-а,Филя пустил тогда плюху...

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 октября 2017, 23:45

      Надо было после матча об этом сказать,хотя....всё равно карьеру Филимонова этим бы не спас...

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 10 октября 2017, 23:09

      Тот гол был забит не столько прицельному удару Шевченко,сколько ошибки Филимонова,который вместо того,чтобы просто пальцами рук перевести его на угловой,стал его ловить и уже вместе с пойманным мячом он, не удержав равновесия,залетел вместе с ним в свои ворота!

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      Рейтинг: +110

      Wagarti > nemolod 11 октября 2017, 00:46

      А мы не знали.

      0
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      Рейтинг: +254

      Kondrat Jr > nemolod 11 октября 2017, 21:19

      Вообще-то Филя сначала рванул вперёд, в район 11-метровой отметки. Видимо, решил, что будет подача туда, в скопление игроков. А Шева стрельнул в створ ворот - вот и весь хрен до копейки. Ошибка в первую очередь была на выходе, а не из-за того, что он пытался что-то там ловить. Стоял бы в рамке - этого не случилось бы.

      0
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      Рейтинг: +157

      Dart Veider 10 октября 2017, 21:46

      Вот это сотавы были золотые что у Украины что у России в тех отборочных Шева Смертин Аленичев Лужный Карпин Мостовой Добровольский Онопко Ребров Шовковский игроки просто заглядение если бы в то время все эти игроки были в одной сборной они бы точно взяли бы чемпионат мира и европы

      5
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      Рейтинг: +954

      Юрэс 10 октября 2017, 20:59

      Ахринеть! !!!! 18, 18 , 18 ЛЕТ НАЗАТ !!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 10 октября 2017, 20:42

      Лёха красиво вспомнил,аж защемило от той тишины...Признавать роковые ошибки-это искусство дорогого стоит.

      5
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro > koli4ka 10 октября 2017, 21:10

      Однозначно... У самого перед глазами всё пронеслось...

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 октября 2017, 20:02

      И Онопко также тупил в 92 с Германией.Хёсслер пробил и Харин из сетки вытащил.Традиция!

      1
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      Рейтинг: +107

      Matu 10 октября 2017, 19:56

      Это фиаско, братан...

      0
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