Смертин – о голе Филимонову в 1999 году: «Всегда чувствовал свою вину в этой ошибке»

Экс-капитан сборной России Алексей Смертин рассказал о голе Андрея Шевченко в матче Россия – Украина (1:1) в рамках отборочного турнира ЧЕ-2000. Мяч украинца в ворота Александра Филимонова на 88-й минуте не позволил сборной России выйти на турнир.

«Так или иначе, этому голу предшествовало мое неоправданное нарушение. Можно было в порыве пласироваться, а я просто-напросто врезался в игрока. Он упал, и был назначен штрафной. Помню слова Валеры Карпина: «Ты зачем его трогаешь? Тут, на бровке?». Я подумал: «Действительно, зачем?»

А потом пронеслась другая мысль: «Ничего страшного. Сколько раз я уже так фолил». И тут – эта подача и гол. А потом тишина. Мы весь матч слышали шум трибун. И тут он резко прекратился – и стало страшно… Свою вину в этой ошибке я всегда чувствовал», — сказал бывший хавбек «Челси».

Матч в «Лужниках» состоялся 9-го октября 1999 года.

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