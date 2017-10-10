Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии за избиение болельщиков «Крыльев Советов»

И.о. старшего помощника руководителя СК РФ по Оренбургской области Татьяна Музыченко рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Росгвардии, которые применил незаконную силу при задержании футбольных болельщиков из Самары во время матча ФНЛ «Оренбург» – «Крылья Советов».

«Доследственная проверка установила, что сотрудники Росгвардии допустили нарушения при задержании болельщиков, применили физическую силу, которая выходила за пределы их полномочий. Возбуждено и расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к нарушению», – рассказала Музыченко.

Матч 11-го тура ФНЛ «Оренбург» – «Крылья Советов» завершился со счетом 3:2.