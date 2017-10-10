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  • Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии за избиение болельщиков «Крыльев Советов»

Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии за избиение болельщиков «Крыльев Советов»

10 октября 2017, 11:06
10

И.о. старшего помощника руководителя СК РФ по Оренбургской области Татьяна Музыченко рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Росгвардии, которые применил незаконную силу при задержании футбольных болельщиков из Самары во время матча ФНЛ «Оренбург»«Крылья Советов».

«Доследственная проверка установила, что сотрудники Росгвардии допустили нарушения при задержании болельщиков, применили физическую силу, которая выходила за пределы их полномочий. Возбуждено и расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к нарушению», – рассказала Музыченко.

Матч 11-го тура ФНЛ «Оренбург» – «Крылья Советов» завершился со счетом 3:2.

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ Оренбург Крылья Советов
Комментарии (10)
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prezent2017
1507623251
Фулиганить меньше надо!
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серега кашин
1507627404
посадить в камеру к матерым уголовникам всех участников тогда и порядку больше будет
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smersh45
1507629526
посмотрим что из этого получится
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СЛАВА 81
1507633257
Необразованные люди это росгвардия.
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Артурка32
1507636351
Лычки нацепили и считают себя "бэтменами" неприкосновенными
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insider_retro
1507636951
Замылят и ничего не будет... Не для того их взращивают, что бы за превышение наказывать...
Ответить
yorgenbarenz
1507644974
Интересно будет в очередной раз посмотреть,как ворон- ворону глаз выклёвывает)).Страна превращена в тюрьму оккупантами.
Ответить
SERG63
1507687449
Весело....
Ответить
vgarakh
1507896361
Начали тренироваться.
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нейтральныйкакникто
1509076284
Раньше на стадионах надзирали милиционеры , потом ОМОН , затем полиция , а сейчас Росгвардия. Названия меняются , а функции те же остаются -гонять и бить простых болел , ну может чуть прибабашенных , на большее у них выучки не хватает
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