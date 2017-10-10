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    Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников Росгвардии за избиение болельщиков «Крыльев Советов»

    И.о. старшего помощника руководителя СК РФ по Оренбургской области Татьяна Музыченко рассказала о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Росгвардии, которые применил незаконную силу при задержании футбольных болельщиков из Самары во время матча ФНЛ «Оренбург»«Крылья Советов».

    «Доследственная проверка установила, что сотрудники Росгвардии допустили нарушения при задержании болельщиков, применили физическую силу, которая выходила за пределы их полномочий. Возбуждено и расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следователи устанавливают круг лиц, причастных к нарушению», – рассказала Музыченко.

    Матч 11-го тура ФНЛ «Оренбург» – «Крылья Советов» завершился со счетом 3:2.

    Источник: Р-Спорт

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    10.10.2017 11:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 27 октября 2017, 06:51

      Раньше на стадионах надзирали милиционеры , потом ОМОН , затем полиция , а сейчас Росгвардия. Названия меняются , а функции те же остаются -гонять и бить простых болел , ну может чуть прибабашенных , на большее у них выучки не хватает

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 октября 2017, 15:06

      Начали тренироваться.

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 11 октября 2017, 05:04

      Весело....

      0
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      Рейтинг: +2626

      yorgenbarenz 10 октября 2017, 17:16

      Интересно будет в очередной раз посмотреть,как ворон- ворону глаз выклёвывает)).Страна превращена в тюрьму оккупантами.

      0
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      Рейтинг: +70674

      insider_retro 10 октября 2017, 15:02

      Замылят и ничего не будет... Не для того их взращивают, что бы за превышение наказывать...

      2
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 10 октября 2017, 14:52

      Лычки нацепили и считают себя "бэтменами" неприкосновенными

      3
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 10 октября 2017, 14:00

      Необразованные люди это росгвардия.

      2
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      Рейтинг: +616

      smersh45 10 октября 2017, 12:58

      посмотрим что из этого получится

      1
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 10 октября 2017, 12:23

      посадить в камеру к матерым уголовникам всех участников тогда и порядку больше будет

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 11:14

      Фулиганить меньше надо!

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