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  • Судья Матюнин: «Президент «Анжи» обвинил меня в предвзятом судействе в матче с «Зенитом»? Ничего там не было»

Судья Матюнин: «Президент «Анжи» обвинил меня в предвзятом судействе в матче с «Зенитом»? Ничего там не было»

9 октября 2017, 22:00
4

Футбольный судья Алексей Матюнин оценил свою работу на матче 12-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Зенитом» (2:2) и ответил на критику со стороны президента махачкалинского клуба.

Напомним, в перерыве встречи Осман Кадиев обратился к арбитру с вопросом: «Ты что, убиваешь команду?».

– Прежде всего: как вы оцените свою работу на матче «Анжи» – «Зенит»?

– Сложно оценивать самого себя. По игре скажу так: это был интересный, напряженный и зрелищный матч, в котором у игроков не было претензий ни друг к другу, ни к арбитру.

– Зато они были у владельца «Анжи». Вот его слова: «Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог».

– Осман Кадиев задал этот вопрос в перерыве после первого тайма, когда его команда вела со счетом 1:0. И вела заслуженно. Что тут было ответить? Честно говоря, я удивился.

– Помимо этого Кадиев прямо назвал ваше судейство предвзятым. Что ответите?

– По мне предвзятый арбитраж – это когда по ходу матча за одинаковые действия футболисты разных команд получают неодинаковую реакцию арбитра. Этот перекос особенно заметен тогда, когда судья приподнимает планку борьбы, чтобы стимулировать футболистов к быстрой и напористой игре. Не скрою, я сторонник именно такой игры и стараюсь разрешать игрокам борьбу. Но именно поэтому мне так важно, чтобы соперники мне доверяли. Как только доверие потеряно, как только перекос наступает – начинается агрессия, вспыхивают эмоции, начинаются апелляции к судье, темп игры падает, и вместо зрелища мы видим склоки. Ничего этого в матче «Анжи» – «Зенит» не было. Была темповая волевая игра.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Зенит Матюнин Алексей
Комментарии (4)
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Chesn0k
1507583151
В заголовке и подзаголовке, как обычно, переврали слова главного героя.
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prezent2017
1507619441
Ничего там не было, кроме грязного поля, используемого как овечье пастбище между матчами.
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mamba9090909
1507624496
Нормальное судейство было. Вот поле было отвратительное, это да. На таком поле любую команду убить можно.
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Decorhome
1507721589
Толстокожий
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