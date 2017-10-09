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    Судья Матюнин: «Президент «Анжи» обвинил меня в предвзятом судействе в матче с «Зенитом»? Ничего там не было»

    Футбольный судья Алексей Матюнин оценил свою работу на матче 12-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Зенитом» (2:2) и ответил на критику со стороны президента махачкалинского клуба.

    Напомним, в перерыве встречи Осман Кадиев обратился к арбитру с вопросом: «Ты что, убиваешь команду?».

    – Прежде всего: как вы оцените свою работу на матче «Анжи» – «Зенит»?

    – Сложно оценивать самого себя. По игре скажу так: это был интересный, напряженный и зрелищный матч, в котором у игроков не было претензий ни друг к другу, ни к арбитру.

    – Зато они были у владельца «Анжи». Вот его слова: «Я спросил у Матюнина, за что он убивает команду, но он этого объяснить не смог».

    – Осман Кадиев задал этот вопрос в перерыве после первого тайма, когда его команда вела со счетом 1:0. И вела заслуженно. Что тут было ответить? Честно говоря, я удивился.

    – Помимо этого Кадиев прямо назвал ваше судейство предвзятым. Что ответите?

    – По мне предвзятый арбитраж – это когда по ходу матча за одинаковые действия футболисты разных команд получают неодинаковую реакцию арбитра. Этот перекос особенно заметен тогда, когда судья приподнимает планку борьбы, чтобы стимулировать футболистов к быстрой и напористой игре. Не скрою, я сторонник именно такой игры и стараюсь разрешать игрокам борьбу. Но именно поэтому мне так важно, чтобы соперники мне доверяли. Как только доверие потеряно, как только перекос наступает – начинается агрессия, вспыхивают эмоции, начинаются апелляции к судье, темп игры падает, и вместо зрелища мы видим склоки. Ничего этого в матче «Анжи» – «Зенит» не было. Была темповая волевая игра.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.10.2017 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 октября 2017, 14:33

      Толстокожий

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      Рейтинг: +6978

      mamba9090909 10 октября 2017, 11:34

      Нормальное судейство было. Вот поле было отвратительное, это да. На таком поле любую команду убить можно.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 октября 2017, 10:10

      Ничего там не было, кроме грязного поля, используемого как овечье пастбище между матчами.

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 10 октября 2017, 00:05

      В заголовке и подзаголовке, как обычно, переврали слова главного героя.

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