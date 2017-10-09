Кутепов: «В «Спартаке» больше ограничений, чуть-чуть отъедаемся в сборной»

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов признался, что позволяет себе немного нарушить режим питания в расположении национальной команды.

«Здесь в сборной много всего, что мне нравится. В клубе у нас, конечно, ограничений больше, поэтому сейчас, так сказать, отъедаемся чуть-чуть», – сказал Кутепов.

Напомним, во вторник, 10 октября, подопечные Станислава Черчесова проведут в Казани товарищеский поединок с Ираном. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.