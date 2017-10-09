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    Кутепов: «В «Спартаке» больше ограничений, чуть-чуть отъедаемся в сборной»

    Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов признался, что позволяет себе немного нарушить режим питания в расположении национальной команды.

    «Здесь в сборной много всего, что мне нравится. В клубе у нас, конечно, ограничений больше, поэтому сейчас, так сказать, отъедаемся чуть-чуть», – сказал Кутепов.

    Напомним, во вторник, 10 октября, подопечные Станислава Черчесова проведут в Казани товарищеский поединок с Ираном. Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: РФС

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    09.10.2017 15:10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 10 октября 2017, 12:52

      как играешь в клубе,так и кормят))) или на халяву хотел пожрать?)))

      0
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 10 октября 2017, 11:38

      А потом в клубе пешком играете, от избыточного веса!

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 10 октября 2017, 04:07

      Плёхо кушать-плёхо слушать, плёхо слушать-плёхо играть...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 октября 2017, 01:51

      Так вот вы почему стремитесь попасть в сборную?

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > арейская 10 октября 2017, 09:12

      Замечательная цель:
      Пельмени, манты, вермишель...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 октября 2017, 21:11

      Каррера просто не хочет видеть в команде ядрёных итальянских женщин, вскормленных на пицце и спагетти! А вот парную телятинку, думаю, красно-белым кушать никто не запрещает. Но не сильно поджаренную и безо всяких соусов.

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 9 октября 2017, 20:55

      главное не пережрать.

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      Рейтинг: +452

      тёска 9 октября 2017, 20:06

      в сборной всё на шару,набивайте карманы и ротики-Абармотики

      0
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 9 октября 2017, 19:51

      В Спартаке кто не работает, тот не ест,
      В этом году у всех скудный обед...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 октября 2017, 19:09

      Так в Спартаке таких деликатесов просто нет ! Экономия ! Кушай , дорогой , кушай ! Где еще такое подадут !

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      Рейтинг: +17984

      paracetamol 9 октября 2017, 17:54

      Я думал почему он такой тощий? Оказывается в спиртяке его не кормят.

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