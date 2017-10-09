Джан: «Получить предложение от «Ювентуса» – честь для меня, но я сосредоточен на «Ливерпуле»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан заявил, что для него было честью получить предложение от «Ювентуса», но при этом уверяет, что сосредоточен на выступлении за мерсисайдцев.

Немец, чей контракт с красными истекает по завершении нынешнего, является одной из главных трансферных целей «старой синьоры».

«Для меня всегда честь получить предложение от такого известного клуба. В настоящее время я просто сосредоточен на сезоне с «Ливерпулем». Обо всем остальном позаботится мой агент.

АПЛ – это действительно классная лига, самая интересная в мире, однако вы должны всегда уважать другие большие клубы и чемпионаты.

Могли бы мы с Юргеном Клоппом перебраться в «Баварию» в следующем сезоне? Вы никогда не можете знать наверняка, что произойдет. Тем более я не в курсе планов Клоппа», – сказал Джан.