Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Джан: «Получить предложение от «Ювентуса» – честь для меня, но я сосредоточен на «Ливерпуле»

    Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан заявил, что для него было честью получить предложение от «Ювентуса», но при этом уверяет, что сосредоточен на выступлении за мерсисайдцев.

    Немец, чей контракт с красными истекает по завершении нынешнего, является одной из главных трансферных целей «старой синьоры».

    «Для меня всегда честь получить предложение от такого известного клуба. В настоящее время я просто сосредоточен на сезоне с «Ливерпулем». Обо всем остальном позаботится мой агент.

    АПЛ – это действительно классная лига, самая интересная в мире, однако вы должны всегда уважать другие большие клубы и чемпионаты.

    Могли бы мы с Юргеном Клоппом перебраться в «Баварию» в следующем сезоне? Вы никогда не можете знать наверняка, что произойдет. Тем более я не в курсе планов Клоппа», – сказал Джан.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2017 14:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +157

      Dart Veider 9 октября 2017, 19:01

      Ну и болван будешь дальше гнить в Ливере без трофеев

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11